Presso Domus Medica la terapia del freddo spiegata in un convegno. Krios Lecce porta nel Salento l’innovazione

La terapia del freddo ha una portata assolutamente innovativa, oltre che efficace. Questo è quanto emerso, in soldoni, al seminario “La Salute portata dal freddo” che si è tenuto presso la Domus Medica di San Cesario di Lecce dove ha preso casa la criosauna di Krios Lecce.

Qualificati e appassionati sono stati gli interventi dei relatori che hanno fatto comprendere ai presenti quali siano i reali benefici di quella che fino ad oggi è una terapia utilizzata principalmente dagli sportivi.

Gli interventi

Dopo il benvenuto del padrone di casa, il dott. Piero Achille, specialista in Neurologia, Farmacologia clinica e Fisiatria, fondatore della Domus Medica che è nata “da un’idea elevata del concetto di Medicina che sempre deve sposare l’avanguardia e l’innovazione”, si sono susseguiti i singoli interventi.

A parlare di Criobiologia è stato il dott. Alfredo Musajo Somma, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva e presidente eletto della International Society for the history of Medicine.

Di fondamenti della metodica whole body criosauna ha parlato il dott. Francesco Izzo, direttore del Centro di Fisioterapia medica di Lodi.

Il dott. Amedeo Massimiliano Gadaleta, specialista in Ortopedia, ha invece approfondito la criosauna nelle patologie ortopediche e degenerative. Il dott. Eugenio Garofalo, specialista in dermatologia, ha invece evidenziato i possibili impieghi in Dermatologia della terapia del freddo.

A spiegare come la criosauna possa aiutare anche i programmi dietetici è stato il dott. Stefano Spagnulo, biologo nutrizionista.

Non poteva mancare alle ultime battute, il passaggio sui benefici del freddo nello sport, con un coro a due voci dei dottori Maurizio Consoli e Ciro Del Coco, rispettivamente dirigente medico in Osteopatia e Medico sociale del Lecce Calcio.

In ultimo, l’intervento di Katsiaryna Bezbarodka, titolare del centro Krios Lecce, che non solo ha enumerato i tanti vantaggi della crioterapia, ma ha spiegato anche come funziona la macchina del freddo che dona sollievo e benessere fino a 190 gradi sotto lo zero.