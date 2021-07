Il cioccolato, dal sapore unico, l’alimento più amato da grandi e piccini, una golosa tentazione a cui spesso è impossibile rinunciare. Al latte, fondente, bianco…innumerevoli sono i modi in cui è possibile gustare un buon cioccolato e ognuno ha il suo.

Da preferire il cioccolato fondente che, oltre ad essere meno calorico di quello al latte, è più ricco di minerali e vitamine.

Molteplici sono le proprietà benefiche e salutari attribuite al cioccolato fondente: aiuta a ridurre il colesterolo “cattivo” nel sangue, la pressione arteriosa e, di conseguenza, riduce notevolmente il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari; aiuta a mantenersi attivi e a favorire l’apprendimento grazie al suo contenuto di flavonoidi.

Alcuni studi dimostrano come l’assunzione di cioccolato, in particolar modo del cioccolato fondente, stimoli il rilascio di endorfine e del neurotrasmettitore serotonina, in grado di favorire l’insorgere di una sensazione di benessere, di appagamento e serenità, migliorando l’umore, per questo infatti è definito l’alimento del buon umore.

L’ingrediente più salutare del cioccolato fondente è il cacao; rappresenta una delle più ricche fonti di flavonoidi, potenti antiossidanti che proteggono le cellule dall’invecchiamento, prevengono molte malattie cardiovascolari (come l’infarto e l’ictus), favorendo la fluidità del sangue e aiutano a rendere più elastiche le arterie. Inoltre, questi antiossidanti giocano un ruolo determinante nella prevenzione del declino cognitivo legato all’età.

Il cioccolato produce, inoltre, una sensazione di lieve euforia, in quanto contiene dei principi attivi stimolanti, come ad esempio la teobromina, simile alla caffeina.

Nonostante questo alimento sia ricco di sostanze importanti per la nostra salute, da non dimenticare sono i grassi presenti nel cioccolato; volendo consumare cioccolato tutti i giorni ,si consiglia di scegliere quello fondente, con maggiore contenuto di cacao possibile, accontentandosi di una quantità compresa tra i 5 e i 15g.

Pertanto, cioccolato si ma con moderazione, senza rinunciare al suo gusto unico e inconfondibile.