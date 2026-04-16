Lecce, il ritorno di Camarda. Pronto per mister Di Francesco dopo l’infortunio

L’ultima volta che si è visto al “Via del Mare”, è stato lo scorso 6 aprile, il giorno di Pasquetta, in tribuna per sostenere i compagni impegnati nella vergognosa, vergognosissima sfida con l’Atalanta, ma adesso, il suo ritorno sul terreno sembra vicino e, finalmente, il Lecce più riabbracciare Francesco Camarda.

Il club salentino, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il giovane talento ha finalmente concluso il suo percorso di recupero. Il calciatore, infatti, si trovava a Milano per seguire una specifica fase di riabilitazione resasi necessaria dopo l’infortunio alla spalla destra. Il decorso clinico, adesso, è terminato, permettendo all’attaccante di rientrare in Puglia con il via libera dei medici.

Secondo quanto riportato dalla società giallorossa, Camarda tornerà a calcare il prato del centro sportivo già all’inizio della prossima settimana: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco“

Il rientro di Camarda rappresenta un rinforzo fondamentale per il reparto offensivo di Di Francesco in vista del finale di stagione, anche alla luce delle prestazioni pari allo zero di Stulic e quelle simili al nulla di Cheddira…