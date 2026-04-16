Auto in fiamme nella notte a Carmiano, intervento dei Vigili del Fuoco in Piazza Assunta

Notte di paura e fiamme a Carmiano. Erano circa le 02:25 quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è dovuta intervenire in Piazza Assunta per l’incendio di un’autovettura.

Ad andare a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata una Fiat Panda che si trovava regolarmente parcheggiata sulla strada. L’allarme è scattato immediatamente, permettendo ai caschi rossi di giungere sul posto in poco tempo.

Il personale del distaccamento di Veglie ha operato con rapidità per domare le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli in sosta o alle abitazioni vicine. Dopo aver spento l’incendio, hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area interessata, bonificando il manto stradale dai detriti lasciati dalla combustione.

Oltre ai soccorritori, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito e gli accertamenti di competenza. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa e gli inquirenti stanno lavorando per stabilire le cause con esattezza.