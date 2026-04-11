Bologna-Lecce, Di Francesco cerca il riscatto: “Serve compattezza”

Dopo la prestazione umiliante del lunedì di Pasquetta, quando, i giallorossi hanno fatto da sparring partner all’Atalanta, scesa nel Salento per fare breve gita fuoriporta, poco più di 24 ore e capitan Falcone e compagni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Renato Dall’Ara” nella sfida che li vedrà opposti al Bologna.

Entrambe le compagini arrivano alla partita con le polveri bagnate, i salentini, ripetiamo, per l’umiliazione subita in casa da parte degli orobici e, i felsinei, dalla sconfitta interna da parte dell’Aston Villa che ne dovrebbe aver decretata l’uscita dall’Europa League.

“Abbiamo analizzato al meglio la gara con l’Atalanta, ma al di là del fattore tecnico, la squadra non può prescindere da alcuni elementi. Bisogna essere compatti e giocare come abbiamo fatto in altre occasioni. Abbiamo dimostrato che se giochiamo male non facciamo punti e quindi bisogna ripartire dalla prestazione”, ha affermato Eusebio Di Francesco alla vigilia.

“Credo che sia una casualità che il Bologna non faccia molto bene in casa, cerca di sfruttare gli uno contro uno e di bloccare gli esterni, ha terzini bravi a buttarsi dentro e tante altre opzioni e noi dovremo fare in modo di contrastarli adeguatamente.

Questa settimana, Coulibaly si è allenato con continuità, Gandelman alcune volte è stato fermo e Gallo oggi si è allenato con il gruppo, partirà con noi e poi vedremo se farlo partire dall’inizio.

Tutti abbiamo bisogno di sostegno adesso, poi alla fine si tireranno le somme, il calciatore fa finta di non percepire alcune situazioni, ma sono ragazzi come tutti, con le loro paure e le loro fragilità e l’allenatore è il primo ad avere bisogno di supporto.

Camarda si è operato alla spalla e fin quando non era infortunato ha avuto molte possibilità qui, nonostante non avesse ancora 18 anni e noi lo abbiamo sempre preso in considerazione. Il rispetto deve esserci sempre da una parte e dall’altra e le cose devono essere fatte con serietà.

All’andata il pareggio è stato un buon risultato perché è stato un punto fatto con una squadra di prima fascia.

Sala sta crescendo, ci sono momenti in cui ci vuole qualcosa di più e ci potrà dare una grossa mano. Marchwiski sta lavorando bene, ma devo dare continuità ad alcune scelte, ma anche lui penso che in questo finale ci potrà dare una mano.

Lunedì avevo bisogno di maggiore fisicità ed è per questo che ho scelto Fofana, poi serviva intensità e per questo in base agli allenamenti e all’ultimo periodo del calciatore, ho fatto la scelta”.

I convocati

Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara contro il Bologna

PORTIERI

30. Falcone 1. Früchtl 32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo 18. Jean 3. Ndaba 13. Pérez 5. Siebert 44. Tiago Gabriel 17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly 8. Fofana 16. Gandelman 28. Gorter 14. Helgason 36. Marchwiński 79. Ngom 20. Ramadani 6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda 99. Cheddira 11. N’Dri 50. Pierotti