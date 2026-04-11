Salute della donna, l’Ospedale Vito Fazzi aderisce alla (H) Open Week di Fondazione Onda

In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce conferma il suo impegno per la medicina di genere aderendo alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

L’iniziativa, che si terrà dal 22 al 29 aprile, coinvolge quest’anno ben 265 ospedali in tutta Italia (un dato in netta crescita rispetto ai 133 del 2020), offrendo migliaia di prestazioni gratuite. L’obiettivo è chiaro: promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce come pilastri fondamentali della sanità pubblica.

L’ASL Lecce ha predisposto due momenti chiave per sensibilizzare la popolazione femminile e offrire supporto clinico diretto: il 23 aprile, dalle 9 alle 14, si svolgerà il Convegno “La rete antiviolenza e il percorso rosa”, presso l’Aula conferenze del DEA. Si tratta di un un approfondimento cruciale sulla gestione delle emergenze e sul supporto alle donne vittime di violenza, con la partecipazione attiva dei Centri Antiviolenza (CAV) della provincia di Lecce.

Il 27 aprile, invece, dalle 8.alle 13, presso gli ambulatori del piano terra del Polo Oncologico si svolgeranno consulenze specialistiche per discutere di prevenzione e salute oncologica. La prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio colloquio chiamando il numero 0832 335045 (lunedì-venerdì, ore 9-12) oppure inviando una mail a [email protected].

L’adesione alla Open Week non è un evento isolato, ma parte di una strategia a lungo termine della sanità locale. Il Commissario Straordinario della ASL Lecce, Stefano Rossi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Offrire colloqui e momenti informativi gratuiti significa avvicinare le donne ai nostri servizi e promuovere una cultura della salute basata sulla consapevolezza. Questo lavoro rientra nel percorso avviato in questi anni su screening, diagnostica moderna e offerta chirurgica, sempre più a misura di donna.”

La prevenzione rappresenta la “leva strategica” per migliorare la qualità della vita. Partecipare a queste giornate permette non solo di accedere a consulti professionali gratuiti, ma anche di conoscere meglio i percorsi di cura e assistenza disponibili sul territorio salentino, dal contrasto alla violenza di genere alla prevenzione dei tumori femminili.