Marine di Nardò, successo per le navette gratuite a Pasqua. Servizio confermato per 25 aprile e 1° maggio

l test è stato superato. Il weekend di Pasqua e Pasquetta ha promosso a pieni voti il servizio gratuito di collegamento in navetta tra le marine neretine e le aree di sosta periferiche. Secondo i dati forniti dal gestore, sono state circa 600 le persone trasportate, un risultato che ha permesso di alleggerire il traffico costiero di circa 300 autovetture, decongestionando i centri nevralgici di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina.

Visti i risultati positivi, l’amministrazione comunale ha deciso di replicare l’iniziativa nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) e venerdì 1° maggio (Festa dei Lavoratori), dalle ore 15:00 alle 21:00.

“Abbiamo avuto la conferma nettissima dell’appeal del nostro territorio,” dichiara l’assessore al Turismo Cesare Dell’Angelo Custode. “Gli automobilisti stanno prendendo confidenza con il servizio: qualche minuto di attesa per la navetta è infinitamente più comodo che restare imbottigliati per ore. È un gioco di squadra che coinvolge anche i gestori dei locali, molti dei quali stanno attivando servizi simili in autonomia.”

Il consigliere con delega alla Polizia Locale, Gabriele Mangione, sottolinea l’importanza del rodaggio: “A Pasquetta il servizio ha funzionato ancora meglio grazie a una gestione più fluida e a una distribuzione strategica degli agenti. Questo test ci permette di arrivare al 25 aprile e al 1° maggio, e successivamente all’estate, con un sistema ancora più forte e funzionale.”

Dettagli del servizio per il 25 aprile e 1° maggio:

Le navette opereranno in modalità continua, senza fermate intermedie, per garantire la massima rapidità: