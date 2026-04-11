Lecce e Giappone sempre più vicini, incontro tra il Prefetto Manno e l’Ambasciatore Ono Hikariko

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso i Saloni di Rappresentanza della Prefettura, un vertice istituzionale di alto profilo tra il Prefetto di Lecce Natalino Manno e l’Ambasciatore del Giappone in Italia Ono Hikariko. L’incontro, nato dalla volontà comune di consolidare i legami tra il territorio salentino e il Paese del Sol Levante, ha gettato le basi per una nuova stagione di sviluppo socio-economico e promozione turistica internazionale.

Alla tavola rotonda hanno preso parte i principali stakeholder del territorio: dai vertici del Comune e della Provincia di Lecce all’Università del Salento, passando per la Camera di Commercio, la Diocesi, il Conservatorio “Tito Schipa” e la Cooperativa Artwork.

Durante il confronto, è stato illustrato il dinamismo del tessuto imprenditoriale locale. Il Prefetto Manno ha rimarcato come il Salento non sia solo una meta turistica, ma un ecosistema di eccellenze: “Il nostro territorio offre qualità culturale ed enogastronomica di altissimo livello. L’obiettivo è instaurare collaborazioni che aprano la strada a nuovi flussi turistici e scambi commerciali strategici.”

Un punto centrale della visita ha riguardato la cooperazione artistica. Il Conservatorio “Tito Schipa” vanta già una preziosa presenza di studenti giapponesi; l’auspicio emerso è quello di potenziare questo scambio attraverso masterclass dedicate e programmi di mobilità accademica che favoriscano la contaminazione tra le due culture.

L’Ambasciatore Ono Hikariko ha espresso profonda ammirazione per la bellezza del territorio, ricordando come il legame tra Italia e Giappone sia alimentato anche dai numerosi imprenditori italiani attivi in territorio nipponico.

Il dialogo non si ferma alle intenzioni: all’orizzonte si profila l’ipotesi di un gemellaggio tra la città di Lecce e la città di Tagajyo. Un passo concreto verso un’internazionalizzazione che conferma la storica vocazione all’accoglienza della Terra d’Otranto.