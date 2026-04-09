Il Pomodoro per la Ricerca 2026, a Lecce e provincia la solidarietà per l’oncologia pediatrica

La ricerca scientifica scende in piazza nel Salento. Sabato 18 e domenica 19 aprile, Lecce e diversi comuni della provincia ospiteranno l’iniziativa “Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabile”.

Grazie all’impegno dei volontari della Fondazione Umberto Veronesi ETS, sarà possibile contribuire attivamente al finanziamento della ricerca d’eccellenza in ambito pediatrico. L’obiettivo è ambizioso: garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare sensibilmente le loro aspettative di guarigione.

Con una donazione minima di 12 euro, i cittadini potranno ricevere una confezione speciale composta da tre barattoli in acciaio (interamente riciclabili) contenenti pelati, polpa e pomodorini. Un prodotto simbolo della dieta mediterranea che, per un weekend, diventa simbolo di speranza.

Il ricavato della raccolta fondi nella provincia di Lecce sarà destinato a un innovativo studio clinico multicentrico a livello europeo. Il progetto si concentra sui bambini affetti da neuroblastoma ad alto rischio (HR), testando l’efficacia di una terapia rivoluzionaria basata sulle cellule CAR-T. Queste cellule del sistema immunitario vengono ingegnerizzate per riconoscere e attaccare in modo mirato la proteina GD2, espressa sulle cellule tumorali, offrendo una nuova via di cura dove le terapie tradizionali faticano ad arrivare.

Si potranno incontrare i volontari della Fondazione e richiedere il kit nelle seguenti postazioni a Cavallino, Centro Commerciale di Cavallino; San Cesario, Piazza Garibaldi; Tricase, Piazza Giuseppe Pisanelli 1, Piazza Santa Lucia e Piazza Cappuccini, Matino: Largo Stazione e Squinzano: Via Diaz