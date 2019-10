Prosegue all’Acaya Golf Club la Fiera degli Sposi. Come preparare il matrimonio in tutti i dettagli

Il giorno del sì ‘fatidico’…Così viene definito il matrimonio, l’appuntamento con la vita in cui due persone scelgono di donarsi per sempre l’una all’altra, impegnandosi davanti a Dio e alla comunità (per chi si sposa in chiesa) o davanti alla società (per chi sceglie soltanto il rito civile).

Una giornata che deve essere organizzata in tutti i suoi particolari, una giornata che deve essere unica nel suo svolgimento e nel suo ricordo nel tempo.

Certo, l’amore è bello finchè dura…ma nel momento in cui due persone scelgono di fare un passo così importante pensano davvero ad un percorso di vita senza fine.

Nel corso degli anni tante le manifestazioni organizzate per aiutare gli sposi e le loro famiglie a scegliere i partner più giusti in grado di occuparsi di tutti i dettagli. Tante le fiere, tantissimi gli eventi che parlano di matrimonio e che ai futuri sposi si rivolgono.

Proseguirà per tutta la giornata di oggi all’Acaya Golf Club la tanto attesa Fiera degli Sposi.

L’Istituto Antonietta De Pace sarà presente con i suoi studenti in qualità di partner dell’evento per rendere la manifestazione ancora più interessante. Gli allievi dell’indirizzo turistico si occuperanno dell’accoglienza e della segreteria organizzativa, quelli dell’indirizzo grafico dell’immagine coordinata, i ragazzi e le ragazze del settore moda metteranno in campo le loro competenze allietando i presenti con una sfilata. Non mancheranno i giovani che frequentano l’indirizzo chimico per ricordare a tutti che l’amore, in fin dei conti, non è altro che chimica e alchimia tra due persone!