Amanti della fotografia, attenzione! Ad Alezio l’arte è in mostra

Gli amanti della fotografia dovrebbero davvero mettere in agenda una capatina nella Città Messapica di Alezio, nel mese di Agosto sono infatti due gli appuntamenti dedicati agli appassionati di questa forma d’arte.

13,14, 15 e 16 Agosto: Loro di Alezio

“Loro di Alezio” vede in mostra i lavori del fotografo Michele Piccinno ed è organizzata dall’Associazione Interferenze. Il percorso fotografico vuole ricostruire l’identità più sincera del paese e della comunità aletina attraverso una serie di scatti di street photography.

La mostra si inserisce in un più ampio percorso di ricerca sociale ed antropologica intrapreso da Interferenze e sarà presentata Lunedì 13 Agosto, alle 20.30, nel cortile dell’ex Palazzo Vescovile (accesso dal sagrato del Santuario di S.Maria della Lizza), in occasione dell’apertura interverrà il filosofo Mario Carparelli.

L’esposizione si protrarrà per tutta la durata della Festa della Lizza, dal 14 al 16 Agosto, e sarà fruibile dalle ore 21:00 alle ore 24:00. “Solo attraverso la conoscenza di quanto e di chi ci sta dietro, possiamo sperare in un futuro, se non migliore, perlomeno coerente e consapevole. Quest’anno la nostra consueta manifestazione, dedicata a tutti gli aletini residenti e non, fa un notevole salto di qualità assumendo le caratteristiche di una monografia di assoluto prestigio.” ha dichiarato Riccardo Botto, Presidente di Interferenze.

22 Agosto: #socialstory

Socialstory è l’ultimo progetto fotografico di Emiliano Picciolo, giovane artista di origine aletina, ed è un percorso di ritratti ispirato dall’esigenza di riscoprire l’umanità che c’è dietro gli avatar che popolano i social network.

“Viviamo in un’epoca liquida in cui si tende a preferire la comunicazione virtuale a quella che si può intrattenere in un bar o per strada, ci stiamo fondamentalmente perdendo di vista, nascondendoci dietro i nostri avatar online”, ha detto Picciolo ed ha proseguito: “questi rapporti virtuali generano spesso tristezza perché, presto o tardi, ci si scontra con la loro inconsistenza. Ho deciso di incontrare le persone e di fotografarle cogliendone la naturalezza, nel tentativo di ricordare a me stesso e al pubblico che gli avatar sono solo il segno digitale di un essere umano e non il contrario“.

Sarà possibile scoprire i ritratti di #socialstory Mercoledì 22 Agosto, presso “El Barrio Verde” di Alezio, nella cornice della rassegna artistica e culturale “Gli amici del Barrio”.

A Cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 11 agosto 2018 17:29