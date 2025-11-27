‘Tutte le Famiglie si somigliano. Se vi pare’, a Lecce è tempo d’arte contemporanea con ‘LaVITANOVArt 2025’

Lecce si prepara ad accogliere un’iniziativa culturale di grande spessore dal 3 al 10 dicembre 2025 che vedrà protagonisti l’arte contemporanea e il dialogo intergenerazionale.

Organizzato da “L’Officina delle Parole” e da “Un Chimico On The Road”, l’evento è la Mostra di Arte Contemporanea progettata nell’ambito de “LaVITANOVArt 2025” e si terrà negli prestigiosi spazi della galleria “Maccagnani”.

Il tema: una riflessione sull’Umanità

Il titolo scelto per questa sosta di otto giorni, “Tutte le Famiglie si somigliano. Se vi pare”, è una provocazione e un invito alla riflessione su un tema che tocca l’intera umanità. La mostra si propone di offrire ai visitatori – amici, conoscenti, gente di passaggio, amanti della cultura e non – non certezze o promesse, ma “buoni propositi e confortanti suggerimenti” attraverso il linguaggio universale dell’arte.

La mostra si configura come un ricco incontro intergenerazionale. Da un lato, il “Laboratorio” vedrà impegnati artisti affermati nel panorama dell’Arte, che sperimenteranno il “Frammento Collettivo. Il gioco serio dell’Arte”, un percorso già avviato ma con ancora ampi orizzonti da esplorare. Sarà un nugolo di preziosissimi artisti a esporre le proprie opere, affiancati dall’altrettanto prezioso Gruppo aperto de “L’Officina”.

Dall’altro, il palcoscenico sarà arricchito da installazioni proposte da giovanissime artiste, molte delle quali provenienti dalle Accademie italiane. Queste giovani talentuose, già affacciate al mondo dell’Arte con esperienze di grande interesse, porteranno una ventata di freschezza e nuove prospettive creative.

Gli artisti che partecipano alla collettiva sono: Maria Chirico (fotografia), Nair Foscarini (pittura), Enzo Turicchia (fotografia), Ileana Zatti (pittura su vetro), Anna Maria Mazzotta (pianoforte), Eugenio Palma (arte digitale).

Le installazioni sono di Marica Erriquez (grafica d’arte), Ludovica Longo (grafica d’arte), Claudia Marangio (Intelligenza Artificiale) e Daniela Stabile (Fotografia).

L’evento vedrà anche la partecipazione di ospiti che porteranno professionali contributi da condividere. L’obiettivo è creare un ambiente aperto e dinamico, in cui la cultura non sia solo da ammirare, ma da condividere e discutere collettivamente.

Le organizzatrici, Pompea Vergaro e Monia Politi, attendono numerosi visitatori nel cuore di Lecce, confidando nel pensiero di Flaubert: “Ama l’arte. Fra tutte le menzogne è quella che mente meno”.

L’appuntamento è alla “Maccagnani” di Lecce: una settimana per immergersi nell’arte che interroga, conforta e unisce.

La conferenza stampa dell’ evento è prevista per sabato 29 Novembre 2025 dalle ore 10.30 alle ore 12.00, a Lecce, presso la “Stanza d’Artista. A Casa Mia”, al civico 22 di Via Cota, nel Quartiere San Lazzaro del capoluogo salentino.