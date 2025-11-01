“Memoria e Giustizia” a Cavallino si presenta  il libro del Magistrato Andrea Apollonio 

Un appuntamento per riflettere sul valore del ricordo dei magistrati caduti per mano di mafia e terrorismo.

Il Comune di Cavallino si appresta a ospitare un evento di profonda rilevanza civile e culturale. Lunedì 3 novembre 2025, alle ore 10.00, presso le suggestive sale al primo piano dell’ex Convento dei Padri Domenicani, sarà presentato il saggio del Giudice Andrea Apollonio, intitolato «A cosa serve il ricordo. I discorsi commemorativi dei magistrati uccisi pronunciati dal Capo dello Stato nel “plenum” del Consiglio Superiore della Magistratura»

Il libro non è solo una raccolta, ma un vero e proprio strumento di riflessione sul ruolo della memoria come fondamento etico e civile per la nazione. Raccogliendo i discorsi ufficiali pronunciati dal Capo dello Stato in occasione della commemorazione dei magistrati uccisi nel corso delle sedute plenarie del Consiglio Superiore della Magistratura , l’opera mette in luce come l’istituzione suprema della Repubblica riconosca e onori il sacrificio di coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno contro il crimine organizzato e il terrorismo.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco della Città di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni di Saverio Congedo, Componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Insieme all’Autore interverrà il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Francesco Mattana.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Valentina Murrieri.