A Lecce l’anteprima mondiale del docufilm ‘Core Preciatu’

È un intreccio di umanità, identità e una fede incondizionata, quella giallorossa: il documentario “Core Preciatu”, opera del giovane regista salentino Giulio Neglia, arriva in anteprima mondiale nel cuore del Festival del Cinema Europeo di Lecce. La proiezione è fissata per lunedì 17 novembre alle ore 19.00 presso il Multisala Massimo di Lecce, dove il film sarà in concorso nella sezione “Cinema e Realtà”.

Prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re, in collaborazione con Officinema Film, “Core Preciatu” è un atto d’amore per Lecce e per la sua squadra femminile. Girato interamente all’interno dell’U.S. Lecce Women, il documentario si spinge oltre il rettangolo verde, offrendo una narrazione intima e collettiva, un ritratto corale di donne che vivono lo sport non solo come competizione, ma come potente strumento di libertà, affermazione e fratellanza.

​“Ho cercato la poesia nelle crepe degli spogliatoi, nei silenzi prima di una partita, negli sguardi di chi gioca per amore,” racconta il regista e autore Giulio Neglia. “Lecce diventa madre e testimone di una fede collettiva: quella di donne che trasformano il sacrificio in bellezza, rivendicando il diritto di appartenere al gioco più bello del mondo.”

Il film restituisce la poesia dei gesti quotidiani e la dignità del sacrificio che animano il calcio femminile, narrando la forza silenziosa di chi sceglie di giocare per passione e non per fama. Il racconto si sviluppa come un inno all’appartenenza, dove la città e la squadra condividono la stessa fede.

Lecce, casa e madre

La città salentina, con i suoi colori e la sua identità vibrante, non è solo sfondo, ma vera protagonista. Le piazze, le voci dei tifosi e i gesti quotidiani della città si intrecciano con i volti delle calciatrici. Il documentario include sequenze di repertorio di grande impatto emotivo, tra cui la ricollocazione della statua di Sant’Oronzo sulla colonna, simbolo visivo del ritorno di una speranza condivisa per l’intera comunità.

​Il film vede la partecipazione di figure chiave come Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’U.S. Lecce e Lino De Lorenzis, fondatore e Direttore Generale del Lecce Women, oltre all’allenatrice Vera Indino e alla capitana Serena D’Amico, simbolo della squadra, accanto a tutte le calciatrici.

Tutti i protagonisti saranno presenti alla proiezione ufficiale di lunedì 17 novembre 2025. Un’occasione unica per scoprire il valore umano, l’emozione e la verità nascosti dietro la competizione sportiva, in un film che celebra il Lecce e le sue donne.