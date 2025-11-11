“Sulle orme del Senso del Sacro”, una mostra a Santa Maria di Leuca 

Si inaugurerà sabato 15 Novembre, a Santa Maria di Leuca, presso Villa “La Meridiana”, la seconda edizione della mostra dal titolo “Sulle orme del Senso del Sacro”.

Si giunge a questa seconda edizione, grazie ai grandi mecenati dell’arte: la Famiglia Caroli;che crede fortemente nella divulgazione dell’arte e nella sua espressione, simbolica e pulita, che un artista può donare . Quest’anno si vedrà la partecipazione di artisti provenienti da tutte le regioni Italiane, ognuno con il proprio valore.

In mostra saranno presenti ospiti come Carlo Cottone, che esprime la sua pittura, con una visione raffinata e sobria di un paesaggio reale. Ma qui ci offre un’opera che ha un legame con la terra: dal titolo “Arbusti“, un tronco che mostra mani rivolte verso il cielo, per esprimere l’eterno.

Come ospite d’onore: l’artista napoletana di livello internazionale, Enza Monetti. Lei esprime la sua arte con concetti complessi, la bellezza delle sue opere è come un viaggio che si sposta verso il sogno e la luce interiore, dove l’opera diviene trasparenza sonora, sospesa tra fuoco e leggerezza. L’opera della Monetti: ” Aeternam” progettata per questa esposizione, resterà nella collezione Caroli.Vi saranno opere grafiche, come quella di Luigi Gatto, gaie ed oniriche, fotografiche di Gennaro Vellecco, che fa della fotografia una ricerca dettata dalla luce, e la classicità di statue, rendendole in movimento, sino a cupole riflettenti.

Molti artisti provengono dalla valle d’Itria, raffigurano con varie tecniche secolari alberi di ulivo. L’albero, simbolo del sacro, lo ritroviamo in molti di loro, anche in Cottone e Monetti.

L’idea di unire tanti artisti sotto la voce del sacro è di Luciana Mascia, con libertà di linguaggio, lei vuole che l’arte diventi il legame tra i popoli, pronti, attraverso la pittura, la scultura, la musica e le parole, a riconoscersi e ritrovarsi.

Sabato mattina gli artisti si produrranno in una estemporanea, sul lungomare di Santa Maria di Leuca.

Il vernissage avrà luogo il giorno 15 novembre alle ore 16.00.

La mostra resterà aperta al pubblico sino al 15 dicembre.