Musica e impegno sociale, “Toxic Love” di Random Face e Mirage 167 rompe gli schemi della trap per dire basta alla violenza

Nella giornata simbolica della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la città di Lecce celebra l’uscita del singolo “Toxic Love“, un brano che unisce la potenza della musica trap a un messaggio sociale fondamentale e urgente.

Il pezzo è frutto della collaborazione tra due giovani talenti leccesi, Random Face (Christian Bianco) e Mirage 167 (Damiano Pici), e prodotto da 23 Studio di Lecce. Con “L’amore tossico,” i due artisti non solo lanciano un nuovo progetto musicale, ma si fanno portavoce di una presa di posizione netta contro la violenza di genere e i rapporti abusivi, dimostrando come anche un genere spesso stereotipato come la trap possa veicolare messaggi di profondo impatto civico.

Un titolo che è un racconto

“Toxic Love” non è un titolo scelto a caso; racchiude al suo interno il crudo e necessario racconto di dinamiche relazionali malate, quelle che, celate dietro la maschera dell’affetto, finiscono per annullare la persona amata. Random Face, in particolare, affida alla sua strofa un monito chiaro che abbatte ogni giustificazione alla prevaricazione:

“Non devi chiamarlo amore se ti spegne il sorriso, non è amore nemmeno dirle come vestirsi in giro”

Una frase che risuona come un potente inno alla libertà individuale e al rispetto, sfidando la cultura del controllo che spesso alimenta le relazioni tossiche.

Trap contro lo stereotipo

Il singolo si distingue per la sua capacità di utilizzare il sound e l’energia della trap non per celebrare cliché, ma per denunciarli. Random Face e Mirage 167 dimostrano che il genere musicale può essere uno strumento di coscienza sociale, utilizzando la sua presa sulle nuove generazioni per veicolare un messaggio educativo e di sensibilizzazione.

La narrazione del brano è stata sapientemente ripresa e amplificata nel videoclip ufficiale, realizzato dal videomaker Weedzy, che offre una rappresentazione visiva incisiva e toccante delle sfaccettature di un amore che ferisce.

Performance Art in piazza Sant’Oronzo: la comunità dice “Basta”

Per sottolineare l’importanza del messaggio del singolo e celebrare l’uscita in una data così significativa, i due artisti hanno promosso una performance art in Piazza Sant’Oronzo, il cuore pulsante di Lecce, in programma alle 18.30 di oggi.

L’iniziativa ha trasformato la piazza in un luogo di partecipazione attiva e solidarietà: ogni passante è stato invitato a lasciare la propria impronta su un grande telo. Questo gesto semplice, ma di grande forza simbolica, rappresenta la comunità che, all’unisono e con la sua presenza fisica, dice basta alla violenza sulle donne, creando una tela collettiva di resistenza e supporto.

Con “Tossic Love,” Random Face e Mirage 167 non si limitano a produrre musica, ma a innescare una conversazione necessaria, invitando tutti a riflettere sulla differenza tra vero amore e dinamiche distruttive, e a lottare quotidianamente contro la piaga della violenza di genere.