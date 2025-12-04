Il Salento si accende d’arte: le mostre e gli eventi imperdibili del Natale ’25

Il Natale non è solo luci e sapori, ma anche un momento d’oro per la cultura nel Salento. Con l’arrivo di dicembre e l’attesa per il nuovo anno, il cuore pulsante di Lecce e provincia si prepara ad accogliere eventi che spaziano dall’arte contemporanea più concettuale, fino alla celebrazione della tradizione artigianale e alle grandi retrospettive internazionali. Abbiamo selezionato gli appuntamenti già confermati che promettono di arricchire l’offerta culturale fino all’Epifania 2026.

ARTE E CULTURA NEL CUORE BAROCCO DI LECCE

Driant Zeneli e l’Arte Contemporanea: La Mostra “Falling“

L’arte concettuale e performativa trova casa in uno dei contesti storici più suggestivi di Lecce. Al Complesso di San Francesco della Scarpa, dal 18 dicembre al 7 gennaio, verrà allestita la mostra “Falling” di Driant Zeneli. L’esposizione invita il visitatore a una profonda riflessione sul concetto di caduta e di vulnerabilità, con installazioni interattive. Un appuntamento imperdibile che offre uno stimolo intellettuale potente e un dialogo vivo con l’architettura monumentale della location.

La Fotografia Urbana di Pino Musi: “Polyphōnia” in Fondazione Biscozzi Rimbaud

Per chi preferisce la fotografia, la Fondazione Biscozzi Rimbaud ospita fino al 6 gennaio la mostra “Polyphōnia” del fotografo internazionale Pino Musi. L’esposizione in bianco e nero presenta 50 opere e un film che analizzano, con rigore formale, le periferie delle metropoli europee. È l’ultima occasione per ammirare le sue “partiture visive” e il suo sguardo astratto sull’architettura urbana.

Gli Omaggi e l’Avanguardia: Leandro e Carmelo Bene

Un doppio appuntamento di alto profilo concentra l’attenzione sull’avanguardia e sull’eredità salentina:

“LE TEMPLE DES RÊVES“: Dal 6 al 19 dicembre , la Fondazione Palmieri ospita l’attesissimo Visionary Art Show a cura di Dores Sacquegna . L’evento trasforma lo spazio sacro in un moderno “Cabinet de Curiosités”, unendo arte contemporanea, performance e un sentito omaggio al maestro Ezechiele Leandro.

, la ospita l’attesissimo Visionary Art Show a cura di . L’evento trasforma lo spazio sacro in un moderno “Cabinet de Curiosités”, unendo arte contemporanea, performance e un sentito omaggio al maestro “Un Teatro perBene #5“: Nello stesso periodo, dal 3 al 20 dicembre, l‘Archivio Carmelo Bene ospita il laboratorio culturale di respiro internazionale. L’evento esplora la voce come patrimonio scenico, con l’omaggio a Meredith Monk e il focus sull’avanguardia di Roberto Latini.

La Fiera Secolare di Cartapesta e Artigianato al Chiostro dei Teatini. La tradizione è protagonista in Piazza Sant’Oronzo e dintorni:

Fiera di Santa Lucia: d al 1º al 23 dicembre, l’ex Convento dei Teatini si erge a custode della Fiera di Santa Lucia . L’evento celebra l’eccellenza dei Maestri Pupari salentini , i cui manufatti in pregiata cartapesta e terracotta sono autentiche sculture che ritraggono figure sacre e scene di vita popolare.

si erge a custode della . L’evento celebra l’eccellenza dei , i cui manufatti in pregiata cartapesta e terracotta sono autentiche sculture che ritraggono figure sacre e scene di vita popolare. Artigianato Salentino: concluso il periodo dedicato ai presepi, lo stesso Chiostro si apre, dal 27 dicembre fino al 6 gennaio, all’esposizione e mercato dell’Artigianato Salentino, ideale per trovare ceramiche, gioielli e tesori locali.

GLI EVENTI NELLA PROVINCIA E NELL’ALTO SALENTO

Il Monumentale Presepe di Sabbia (Scorrano)

Dal 5 dicembre al 6 gennaio, Scorrano celebra il Natale con il Presepe di Sabbia, un’opera monumentale di sand art realizzata da artisti internazionali (“Sand Nativity ’25”). L’installazione è arricchita dalle celebri luminarie, rendendola una tappa irrinunciabile del circuito natalizio salentino.

Impressionismo al Castello: Da Monet a Boldini (Mesagne – BR)

Fino al 28 febbraio, il Castello Normanno Svevo di Mesagne ospita la grande esposizione “Negli anni dell’Impressionismo”. La rassegna mette in dialogo i maestri della luce francesi, come Monet, con i capolavori dell’arte italiana, tra cui Boldini. Una straordinaria collezione che arricchisce l’offerta culturale pugliese di fine anno.

Pittura Contemporanea a Palazzo Nervegna (Brindisi)

Anche Brindisi accoglie la mostra collettiva “OLTRE LO SGUARDO“, evento che celebra la libertà espressiva nell’arte contemporanea, organizzato dall’Associazione INPHOTO. L’esposizione, ospitata a Palazzo Granafei-Nervegna (Via Duomo 20), offre uno spaccato significativo del talento pittorico emergente e consolidato del territorio. L’apertura al pubblico è prevista per il mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre (10:00–12:00).

Alla Ricerca di Tesori Nascosti (Cisternino – BR)

Il tradizionale appuntamento con “Il Mercatino” di antiquariato, modernariato e collezionismo, anima Cisternino domenica 21 dicembre. L’evento, un punto di riferimento per gli appassionati del vintage e dei pezzi unici, è un’occasione d’oro per cercare manufatti d’epoca e artigianato di pregio.

Città Bianca Natalizia: “Zucchero e Cannella” (Ostuni – BR)

Dal 6 all’8 dicembre, Ostuni celebra la V Edizione di “Zucchero e Cannella” tra Viale Pola e Piazza Italia. L’evento trasforma la “Città Bianca” in un villaggio natalizio con mercatini a tema, luminarie d’autore e un ricco cartellone di eventi, creando un’atmosfera unica e festosa nel cuore della città.