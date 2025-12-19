Note di Natale a Sant’Irene: il Liceo “Palmieri” di Lecce celebra la XIII edizione del suo Concerto

La magia del Natale torna ad abitare il cuore barocco della città. Venerdì 19 dicembre, alle ore 19:00, la splendida Chiesa di Sant’Irene farà da cornice alla XIII edizione del Concerto di Natale organizzato dal Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento imprescindibile nella tradizione culturale leccese, rappresenta il culmine di un intenso percorso didattico e artistico che vede protagonisti gli studenti delle sezioni musicali e classiche, uniti in un omaggio corale alla bellezza della musica e dello spirito festivo.

Un lavoro corale di eccellenza

Il concerto è il frutto del lavoro sinergico dei docenti del dipartimento di discipline musicali. La direzione dell’Orchestra e del Coro è affidata al Prof. Gianni Epifani, coadiuvato nella direzione del coro dalle docenti Simona Gubello e Antonia Panna.

La serata non sarà solo musica: il pubblico sarà accompagnato nella comprensione dei brani dalla Prof.ssa Fabiola Carlino, che ha curato la guida all’ascolto, mentre la conduzione sul palco sarà affidata agli studenti del Liceo Classico, preparati dalla Prof.ssa Mariana Cocciolo.

L’impeccabile macchina organizzativa porta la firma della Prof.ssa Samantha Simone, con il coordinamento dell’ufficio stampa curato dalla Prof.ssa Maria Agostinacchio.

Il Programma: tra tradizione e contemporaneità

La serata si aprirà con i saluti del Dirigente Scolastico, il prof. Raffaele Lattante, per poi lasciare spazio a un programma musicale ricco e variegato:

L’Apertura Spirituale: il concerto inizierà con il suggestivo Gaudete Christus Est Natus per solo coro a cappella.

Omaggio al territorio: un momento di forte identità locale sarà segnato dall’esecuzione di La notte di Natale (Pastorale Salentina) di Vincenzo Alemanno, per solo e orchestra.

Classici e grande cinema: si passerà dalle solenni note del Gloria dall’”Oratorio de Noel” di Camille Saint-Saëns alle atmosfere cinematografiche di Ryūichi Sakamoto con Merry Christmas Mr. Lawrence.

Il grande repertorio natalizio: non mancheranno i capolavori di John Rutter (Jesus Child e Angel’s Carol) e i grandi classici internazionali come Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus is Comin’ to Town e il gran finale con Christmas Lights.

Informazioni utili

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. La cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere il talento dei giovani musicisti e vivere un momento di condivisione e bellezza nel cuore di Lecce.

Data: Venerdì 19 dicembre 2025

Ora: 19.00

Luogo: Chiesa di Sant’Irene, Lecce