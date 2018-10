Il mare e la sua cultura, settimana ricca di eventi a Gallipoli

Per me il mare è un continuo miracolo; i pesci che nuotano – le rocce – il moto delle onde – le navi, con gli uomini a bordo. Che miracoli più sorprendenti ci possono essere?

Così Walt Whitman si interrogava sul mare. Sì, perché il mare è fonte d’ispirazione per i poeti, fonte di vita per i pescatori. E molto, molto altro.

Al mare si ispira la VII edizione della Settimana della Cultura del Mare, in programma a Gallipoli dall’1 al 7 ottobre 2018.

La Settimana della Cultura del Mare unisce momenti di intrattenimento a momenti di approfondimento e aggiornamento professionale.

Protagonisti sono gli studenti degli Istituti cittadini e di altre zone marinare della provincia, tra laboratori didattici sul mare, realtà aumentata e proiezioni multimediali.

Per i giornalisti e gli appassionati di notizie, è previsto un corso di formazione professionale completamente gratuito, che assegna attestati di partecipazione e crediti formativi. L’evento atteso da molti operatori del settore è incentrato sul tema “Raccontare il mare: Minore a bordo” e ospiterà, tra gli altri, Maria Cristina Rizzo, Procuratore della Repubblica per i Minori di Lecce.

Da menzionare anche la Mostra di fotografie subacquee ‘Dentro il blu’ di Virginia Salzedo.

E poi una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città

Dopo la SERATA BLUE FISH con formazione e degustazione di prodotti dell’allevamento ittico biologico il giorno 3 ottobre, vi sarà la SERATA BLU FILM & MUSIC con proiezioni di film e concerti il 6 ottobre; VISIONI BLU E BLU STREET FOOD con degustazione del Gambero rosso di Gallipoli il 7 ottobre.

Oggi, di venerdì 5 ottobre, non si può perdere la serata-evento BLU MEDITERRANEO presso il Teatro Schipa di Gallipoli in cui saranno assegnati i Premi Veli Latina a chi si è distinto e speso per il mare.

La settima edizione della Settimana della Cultura del Mare è in corso e vi aspetta a Gallipoli. Il programma dettagliato sul sito dedicato.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018 10:06