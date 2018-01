Lecce, ecco il colpo per la difesa: torna la “bandiera” Matteo Legittimo. Drudi al Trapani, ma da oggi testa al Catania

Trequartista sì, trequartista no, ma intanto arriva il primo rinforzo per la difesa. Il calciomercato del Lecce regala il primo colpo per mister Fabio Liverani e si tratta di gradito ritorno. Dal Trapani, infatti, arriva Matteo Legittimo, terzino sinistro classe 1989, originario di Casarano cresciuto tra le Giovanili dei giallorossi.

Un’operazione annunciata da tempo, ma definita solo nelle ultime ore: Legittimo ha limato gli ultimi dettagli con la dirigenza salentina e nel pomeriggio di domenica ha assistito alla partita di Coppa Italia dei suoi nuovi compagni contro il Matera.

Un ottimo elemento per la retroguardia salentina perché elemento capace di disimpegnarsi non solo sull’out di sinistra – dove adesso gioca titolare Di Matteo con il giovane Valeri pronto a essere girato in prestito – ma anche come difensore centrale. Insomma, elemento duttile, versatile, come piace al DS Mauro Meluso. Arriva a titolo definitivo con un contratto fino al giugno 2019.

Nel giugno del 2016 il brusco addio

In rotta con il Trapani, Legittimo torna così a vestire la casacca della principale squadra della sua terra dopo l’addio dato via Facebook nel giugno del 2016. Alla base della rottura, all’epoca, alcune divergenze tecnico-tattiche con Meluso dopo l’esperienza con mister Piero Braglia.

Proprio Braglia ha cercato di convincere il 28enne a raggiungerlo a Cosenza, ma sia il ragazzo che la dirigenza del Lecce non hanno avuto dubbi: Matteo voleva tornare a casa sua. Un rinforzo di tutto rispetto per i giallorossi che in concomitanza con il suo arrivo, hanno salutato Mirko Drudi, il quale ha rescisso con i club di via Costadura per accasarsi a proprio a Trapani.

Tesserato come “giocatore bandiera”. Via Drudi, pronto Selasi

Legittimo vanta un lungo passato nel Lecce e proprio per questo verrà tesserato come “giocatore bandiera”: un fuori-lista, quindi, che non intaccherà i delicati equilibri tra entrate e uscite. Certo, qualcuno partirà: oltre al giovane Valeri che andrà in prestito per giocare di più, è da vagliare la situazione di Mario Pacilli, dato per partente, ma alle prese con un infortunio che potrebbe costringerlo lontano dal campo per diverse settimane. In arrivo, invece, un’altra pedina per la linea mediana: si tratta del giovane Rasnford Selasi, 21 anni, giovane asso del Catania che a breve firmerà il contratto con i giallorossi.

Da oggi testa al Catania

Legittimo, dunque, da questo pomeriggio si aggregherà al gruppo dei suoi nuovi-vecchi compagni: dopo la sfida di Coppa contro il Matera, infatti, mister Fabio Liverani inizierà la preparazione in vista del big match di domenica prossima contro il Catania. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni non solo di Pacilli, ma anche degli acciaccati Tsonev e Costa Ferreira.

Trasferta vietata, infine, ai tifosi etnei.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018 14:31