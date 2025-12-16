Lesione di secondo grado al retto femorale per Berisha, lungo stop per il centrocampista

Giornata di aggiornamenti poco felici per i tifosi del Lecce e per lo staff tecnico di Eusebio Di Francesco. Il club salentino ha infatti comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista Medon Berisha, infortunatosi durante l’ultima sfida di campionato contro il Pisa.

Il calciatore, uscito anzitempo dal campo, ha effettuato questa mattina una risonanza magnetica che ha purtroppo confermato la gravità del problema fisico. L’esame ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.

Questa tipologia di infortunio potrebbe tenere lontano dal campo il calciatore per un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane.

Nei prossimi giorni, Berisha inizierà il percorso riabilitativo. L’obiettivo sarà quello di recuperare la piena funzionalità muscolare quanto prima.