Contro il Pisa giallorossi in cerca di riscatto, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta a opera della Cremonese dell’eco Federico Baschirotto, nella quale hanno palesato i soliti limiti e dopo un buon primo tempo, incassato il gol dello svantaggio, si sono letteralmente liquefatti, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Pisa allenati dal Campione del Mondo Alberto Giardino.

Entrambe le compagini vengono da uno stop, i salentini da quello, ripetiamo, in quel di Cremona e i toscani da quello interno con il Parma, tutte e due, quindi, cercheranno immediatamente il riscatto.

Qui Lecce

Confermati difesa e centrocampo, le novità si potrebbero registrare in attacco, con Sottil che dovrebbe perdere il posto di Banda e Camarda quello di Stulic, contro i grigiorossi l’attaccante ha infatti confermato di essere il peggior calciatore della stagione.

Qui Pisa

In casa nerazzurra mancheranno Nzola, Cuadrado e Stengs, in porta dovrebbe essere schierato Scuffet e al centro della difesa l’ex Calabresi.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Sottil; Camarda

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Calabresi, Caracciolo; Touré, Akisanmiro, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister

Arbitro:Sacchi di Macerata

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su DAZN