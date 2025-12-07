Cremonese-Lecce 2-0, allo “Zini” si proietta un film già visto: salentini vanno sotto e si sciolgono

Termina 2-0 per la Cremonese la sfida salvezza contro il Lecce che, dopo un buon primo tempo, a inizio ripresa subisce il gol e si scioglie come neve al sole. A segnare per i padroni di casa Bonazzoli su rigore e Sanabra.

Dopo la bella vittoria interna contro il Torino, nel lunch match della domenica, i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Zini”, nella sfida che li ha visti opposti alla Cremonese.

Contro la compagine grigiorossa, capitan Falcone e compagni, hanno cercato, inutilmente, di dare continuità al risultato ottenuto con i granata, che avrebbe fatto compiere un ulteriore passo in classifica, complice anche l’ennesimo stop della Fiorentina, battuta dal Sassuolo ieri pomeriggio, ma che ha visto, in serata, il Verona vittorioso sull’Atalanta.

Entrambe le formazioni si sono presentate con l’entusiasmo alle stelle, i salentini, ripetiamo, per il trionfo contro gli uomini dell’ex Marco Baroni, i padroni di casa per il successo, per tutti inaspettato, con il Bologna, una delle squadre più in forma del torneo.

Mister Di Francesco ha dato continuità alla formazione vittoriosa domenica scorsa, con la conferma in attacco, del peggiore in campo con il Toro, Nikola Stulic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Berisha e Banda a supporto dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Trascorrono un minuto e 25 secondi e il Lecce va vicinissimo al gol, cross di Berisha, la palla arriva a Stulic che solo davanti al portiere si divora un’occasionissima. Al settimo ci prova Berisha servito da Pierotti, Audero respinge. Al 15mo Vendaputte spara alto. Al 31mo Berisha ci prova da fuori, ma la palla termina in curva. Al 35mo Bonazzoli si vede respinto il tiro da Falcone.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse con Sottil che prende il posto di Banda.

I padroni di casa partono forte e al 48mo Bondo manda alto.

Vantaggio Cremonese

Al 54mo i grigiorossi vanno in vantaggio. Tre minuti prima Ramadani compie un fallo in area di rigore, il direttore di gara fa proseguire, ma viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visionato le immagini, concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Bonazzoli, Falcone intuisce ma non ci arriva.

Al 61mo la Cremonese raddoppia, ma l’ex Baschirotto tocca con il braccio l’estremo dei giallorossi e la marcatura viene annullata. Al 66mo Payero tira centrale, ma il capitano dei salentini para. al 67mo doppio cambio per il Lecce, fuori il solito peggiore in campo Stulic e dentro Camarda e contemporaneamente N’Dri prende il posto di Pierotti. Al 75mo tiro di Zerbin, il 30 giallorosso respinge. al 77mo Kaba prede il posto di Ramadani.

Raddoppio Cremonese

Al 77mo i padroni di casa raddoppiano, Zerbin riceve palla e serve Sanabria che di testa mette alle spalle di Falcone.

Dopo un buon primo tempo con una grandissima occasione nei primi minuti, i giallorossi, nella ripresa, subiscono gol e come sempre si sciolgono come neve al sole, subiscono, incassano il 2-0 e rimediano un’altra sconfitta. Il problema è sempre lo stesso, i salentini manovrano, tessono buone trame, ma negli ultimi 16 metri sono praticamente nulli e se quelle pochissime occasioni si falliscono, diventa veramente dura. Venerdì sera si torna in campo al “Via del mare” nella gara contro il Pisa.