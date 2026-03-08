Lecce-Cremonese, al “Via del Mare” sfida salvezza per il riscatto giallorosso. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta in trasferta a opera del Como, gara nella quale si è vista una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco e della reazione, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida – l’ultima prima di un mese – che li vedrà opposti alla Cremonese.

Nel match clou – insieme al derby tra le milanesi – della giornata, capitan Falcone e compagni cercheranno di tornare alla vittoria per staccare proprio la formazione grigiorossa che ha gli stessi punti, frutto di un grandissimo girone di andata, ma che da parecchie gare a questa parte, arranca non poco.

Qui Lecce

Confermata in toto la difesa a quattro, mister Eusebio Di Francesco deve fare i conti con alcuni problemini che hanno avuto Coulibaly e Gandelman che, però, dovrebbero essere della partita in avanti ci sarà Banda, mentre, al centro dell’attacco torna Stulic.

Qui Cremonese

Davide Nicola, invece, si vede costretto a fare a meno dell’ex capitano dei giallorossi Federico Baschirotto infortunato e di Terracciano squalificato, ma saranno della gara il leccese Luperto e i due ex Pezzella e Maleh.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Arbitro: Sozza di Seregno

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della partita su Dazn