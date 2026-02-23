Lesione al collaterale mediale e crociato posteriore per Gaspar, almeno un mese di stop

Brutte notizie in casa Lecce, il club salentino ha rilasciato un comunicato ufficiale che riguarda le condizioni fisiche del difensore Kialonda Gaspar, uscito dopo appena quattro minuti di gioco sabato scorso durante la sfida contro l’Inter.

Dopo il trauma riportato, il calciatore angolano è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e una lesione parziale del legamento crociato posteriore.

Il calciatore effettuerà una terapia conservativa. Per quel che riguarda i tempi di recupero, il difensore centrale dovrebbe tornare in campo non prima di un mese abbondante.