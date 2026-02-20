Di Francesco, “L’atteggiamento fa la differenza. Dare continuità agli ultimi risultati”

Dopo la vittoria esterna di Cagliari, la seconda consecutiva, nella quale si è visto finalmente un Lecce bello e convincente, capace di creare occasioni da gol e di non subire alcun pericolo, poco più di 24 ore e i giallorossi saranno impegnati nella sfida casalinga che li vedrà opposti all’Inter.

Impegno difficile quello con i nerazzurri per capitan Falcone e compagni, la capolista, infatti, viaggia come un treno inarrestabile con sette punti di vantaggio sulla seconda e sembra non avere rivali, almeno in Campionato, in Champions, invece, è tutt’altra storia, con la sconfitta subita contro il Bodo/Glimt, dove ha incassato tre gol.

“La squadra deve dare continuità alle prestazioni e ai risultati, viviamo giustamente di quelli e vorrei mantenere questa costanza a partire dalla prossima partita”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“L’atteggiamento fa la differenza, ci abbiamo lavorato tanto e credo molto nell’allenamento, i ragazzi sono stati spronati sempre a mantenere l’attenzione alta e per gran parte della gara.

L’intensità deve essere anche superiore a quella dell’Inter, se parliamo di divario tecnico c’è e loro hanno le potenzialità per sopperire a eventuali assenze. La squadra è cresciuta, in partita ci sono sempre duelli e bisogna fare in modo di non perderli.

Non so chi partirà tra Sottil e Banda, ma entrambi giocheranno chi dall’inizio chi a partita in corso, tutti i calciatori sono importanti sia prima che durante la partita.

Non bisogna pensare alla fine della partita, ma impattare la gara, l’Inter verrà qui per vincere, ma noi dobbiamo fare in modo di contrastarla.

L’ambiente è molto positivo rispetto a qualche tempo fa, bisogna dare, ripeto, continuità e questa sfida va preparata nel migliore dei modi.

Stulic non si è allenato tutta la settimana, ha preso una brutta distorsione a Cagliari e lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo. È un ragazzo che tiene al suo lavoro, alla squadra e ai compagni. Perez sarà a disposizione.

I cinque cambi sono importanti, per adesso – lo dico a bassa voce – sono soddisfatto anche da chi subentra e dai calciatori che giocano di meno.

Per arrivare a determinati risultati ho sempre insegnato a tutti, anche ai miei figli, che si raggiungono con il lavoro. Oggi il nostro obiettivo è la partita contro l’Inter e noi con il Cagliari abbiamo fatto una partita di ottimo livello”.