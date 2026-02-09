Un Nardò super abbatte la capolista Fasano e riaccende la corsa playoff

Il Nardò supera il Fasano 3-0 al “Giovanni Paolo II” attraverso una prestazione solida e organizzata, costruita sulla compattezza e sulla capacità di verticalizzare con precisione nei momenti decisivi. Risolo (doppietta) e Addae finalizzano tre azioni sviluppate da altrettanti assist del capitano D’Anna, riferimento costante tra le linee.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo, si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Trinchera e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e Sall.

Primo tempo

Il Nardò impone subito un ritmo alto, pressando in zona palla. Al 5’ il primo affondo: D’Anna trova Sall in area, ma la conclusione di testa è centrale. Un minuto dopo arriva l’1-0: pressione granata su Tangorre, recupero di Risolo e triangolazione rapida con D’Anna che consente al centrocampista di appoggiare in rete da distanza ravvicinata. Il Fasano prova a rispondere attraverso cross e inserimenti centrali, ma manca precisione sotto porta: Salzano al 20’ e Barranco in due circostanze non trovano l’impatto decisivo. Il Nardò prova a ripartire attaccando lo spazio lasciato dagli ospiti, con Garnica e D’Anna che al 32’ costruiscono un’azione di transizione chiusa però con un diagonale impreciso. Gli ospiti alzano il baricentro nel finale di tempo: Barranco sfiora il pari approfittando di un cross teso di Falzerano, ma Galli si salva con l’aiuto del palo. Banegas al 34’ conclude alto da fuori. Il primo tempo si chiude con i granata avanti 1-0, dopo una frazione equilibrata ma con maggiore cinismo dei padroni di casa.

Secondo tempo

La ripresa parte in modalità anomala per l’infortunio del primo assistente, con la gara che prosegue senza guardalinee, secondo regolamento. Il Fasano tenta subito un forcing più diretto, ma al 47’ Galli respinge il tentativo di Banegas. Il Nardò gestisce la pressione e colpisce in transizione: al 55’ D’Anna rompe la linea difensiva sulla sinistra, entra in area e serve il taglio profondo di Risolo che raddoppia firmando la sua personale doppietta. Il 2-0 indirizza definitivamente il match. Al 61’ altra imbucata dei granata: D’Anna riceve sulla trequarti, attacca il corridoio interno e serve Addae in inserimento per il 3-0 che chiude virtualmente la gara. Negli ultimi minuti, complice la girandola di cambi, il ritmo cala e il Nardò controlla senza rischi fino al triplice fischio finale. Con questo successo la squadra di De Sanzo riprende la corsa dopo la battuta d’arresto di Nola, avvicinandosi nuovamente alla zona playoff.

Prossimo turno

Il Nardò affronterà l’Afragolese in trasferta domenica 15 febbraio, in uno scontro diretto che può pesare in chiave piazzamento playoff.

SERIE D – Girone H: risultati 23ª giornata

Fidelis Andria-Real Normanna 1-0 Francavilla-Martina 1-2 Heraclea-Nola 1-1 Manfredonia-Afragolese 1-1 Nardò-Fasano 3-0 Pompei-Barletta 0-2 Sarnese-Ferrandina 1-0 Real Acerrana-Gravina 0-1 Virtus Francavilla-Paganese 0-2

CLASSIFICA

Paganese 46, Fasano 43, Barletta 42, Martina 42, Afragolese 38, Nardò 36, Nola 34, Virtus Francavilla 31, Fidelis Andria 31, Gravina 30, Manfredonia 29, Heraclea 28, Francavilla 27, Sarnese 26, Real Normanna 25, Ferrandina 24, Pompei 18, Real Acerrana 10

(Photo credits: Massimo Coribello)