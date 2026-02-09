Contro l’Udinese i giallorossi tornano alla vittoria, i commenti del post-gara

Una vittoria ormai insperata, frutto della prodezza balistica di Banda al 45mo, ma che nulla toglie all’ottima prestazione dei giallorossi, che hanno giocato e, soprattutto, concesso pochissimo a un avversario che alla vigilia si presentava ostico e reduce dal successo contro la Roma.

“Ci aspettavamo esattamente questa partita, il Lecce aveva un livello di pressione alta, non è stata una bella gara anche a causa del campo, siamo certi che possiamo giocare in maniera superiore e lo faremo già da domenica con il Sassuolo. Oggi ci è mancato Davis, ma possiamo fare meglio senza di lui, Zaniolo aveva pochi allenamenti nelle gambe, ecco perché non l’ho schierato dall’inizio”, ha affermato a fine partita il tecnico dei bianconeri Kosta Rujaic

È stata poi la volta dell’auto della prima marcatura giallorossa, il centrocampista Omri Galdeman: “Mi sento molto bene, meritavamo questa vittoria, sono contento per il gol, ma quello che contava era il successo della squadra. Penso che ogni gara sia differente e sono pronto per ogni cosa mi chiederà il mister, ci saranno situazioni in cui servirò in attacco e altre a centrocampo, farò sempre ciò di cui ci sarà bisogno. Sono una persona che mostra le proprie emozioni sul campo, volevo questa vittoria e anche grazie all’aiuto dei tifosi ci siamo riusciti. Questi tre punti fanno bene alla classifica e al morale della squadra e oggi abbiamo ritrovato il gol”

A parlare poi il difensore dei friulani Nicolò Bertola: “Siamo partiti con un ritmo non all’altezza della partita, poi ci sono stati due scivoloni da parte nostra. Bisogna guardare in faccia la realtà, ancora non siamo fuori dalla lotta salvezza, il Lecce ci ha messo in difficoltà e se la potrà giocare fino alla fine, andiamo avanti partita per partita, ma oggi non abbiamo calciato in porta. Questa sconfitta è arrivata sia per meriti del Lecce che per demeriti nostri, abbiamo approcciato male, una volta in svantaggio siamo riusciti a pareggiare, ma poi non siamo stati all’altezza e i giallorossi hanno meritato”

“Avrei fatto comunque le scelte che ho fatto, abbiamo un’identità e bisogna mantenere sempre gli equilibri, Banda ha capacità di entrare e determinare, a destra era un po’ penalizzato e quando è uscito Sottil, spostato sulla sinistra a fatto meglio”, sono state le parole del tecnico dei salentini Eusebio di Francesco. “Devo fare i complimenti a Gaspar perché nel primo tempo ha fatto qualche errore, ma nella ripresa è stato straordinario e ha dimostrato di saper stare nella gara. Questa squadra ha bisogno di grande sostegno e oggi ha messo anima e cuore. Ogni partita ha una storia a sé Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi lo ha restituito, alla fine, poi, alla fine, poi, le cose si bilanciano sempre. Abbiamo dimostrato di essere uniti e affiatati. Siamo il Lecce e dobbiamo mantenere gli equilibri e cerco sempre di fare quello che è meglio per la squadra, Stulic la settimana scorsa si è allenato solo 10 minuti, ma oggi è entrato benissimo. Io provo sempre le cose e Stulic nelle ultime due settimane si è allenato poco e mai con Cheddira e non so come possono giocare insieme, non posso permettermi di fare le scelte con i sentimenti, ma con razionalità. Il nostro pubblico è meraviglioso, ma anche i ragazzi stanno dimostrando amore nei confronti dei tifosi”.