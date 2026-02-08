Lecce-Udinese 2-1, Gandelman e Banda regalano una vittoria insperata e tutto cuore

Dopo la sconfitta nel lunch match di domenica contro il Torino dell’ex Marco Baroni, stop che ha reso ancora più difficile la possibilità di salvarsi, questo pomeriggio i giallorossi sono tornati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti all’Udinese.

Umori contrapposti tra le due compagini, da un lato, i salentini in piena zona retrocessione e, ripetiamo, con pochissime speranze di salvarsi, nonostante manchino tre mesi alla fine e dall’atro i friulani, con 32 punti in classifica e con la permanenza nel massimo torneo quasi archiviata.

Mister Eusebio Di Francesco ha schierato la stessa formazione vista contro i granata con alcune modifiche. Stulic ha fatto parte dei convocati, ma non è stato della gara, per alcuni problemi fisici che questa settimana lo hanno visto fare sempre differenziato, a partire dall’inizio, inoltre, Sottil ha avuto la meglio su Banda e in difesa Gaspar è stato preferito a Sibert.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly e Ramadani davanti alla difesa; Pierotti, Gandelman e Banda a sostegno dell’unica punta Cheddira

Il primo tempo

La prima azione degna di nota è del Lecce al terzo, cross di Sottil e colpo di testa di Cheddira da buona posizione alto. al quarto Bayo manda alle stelle.

Giallorossi in gol

Al quinto minuto di gioco arriva il vantaggio dei padroni di casa. Cheddira prende palla e all’interno dell’area mette al centro, Karlstrom scivola al momento del controllo, arriva Gandelman il portiere avversario.

Al 15mo la punizione dal limite di Sottil termina di poco alta.

Pari ospite

Al 24mo Zemura entra in area giallorossi e mentre si appresta a crossare viene steso da Gaspar, il sig. Rapuano senza esitazioni concede la massima punizione, del tiro si incarica Solet che spiazza Falcone e pareggia.

Al 29mo Tiago Gabriel di testa manda alto. Al 38mo Atta spedisce a lato da fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al nono il colpo di testa di Coulibaly è facile preda di Okoye. Al 16mo Lecce vicino al nuovo vantaggio, scarico di Sottil per Tiago Gabriel e botta dal limite del portoghese, Okoye devia in corner. Al 34mo l’estremo bianconero abbranca in presa la botta dal limite di Ramadani. Al 35mo Zaniolo da trenta metri manda di poco a lato. Al 36mo N’Dri fa la barba al palo. Al 42mo la girata di Gandelman termina sulla traversa.

Lecce avanti

Al 44mo i padroni di casa tornano avanti. Guye compie un fallo al limite su Banda e Rapuano concede la punizione, della battuta si incarica lo stesso calciatore zambiano che con un tiro a giro perfetto trafigge Okoye per il gol vittoria.

Sembrava destinata a essere l’ennesima occasione persa, ma i giallorossi hanno mostrato carattere e voglia di vincerla e alla fine ci sono riusciti. Con questa vittoria i salentini salgono a 21 punti in classifica mettono pressione ad alcune quint’ultime. Lunedì si torna in campo nella sfida con il Cagliari.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 16 Gandelman, 17 Veiga, 20 Ramadani, 23 Sottil (32 st N’Dri), 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (22 st Banda), 99 Cheddira (32 st Stulic). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Štulić, 11 N’Dri, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwiński, 79 Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Udinese Calcio: 40 Okoye, 8 Karlström ©, 13 Bertola, 14 Atta, 15 Bayo (18 st Gueye), 19 Ehizibue, 28 Solet, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp (18 st Zaniolo), 33 Zemura, 38 Miller. A disposizione: 90 Nunziante, 93 Padelli, 6 Zarraga, 7 Gueye, 10 Zaniolo, 18 Buksa, 20 Arizala, 22 Mlačić, 27 Kabasele, 29 Camara. Allenatore: Kosta Runjaić

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Christian Rossi sez. di La Spezia IV Ufficiale: Rosario Abisso sez. di Palermo VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo

AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna

Marcatori: 5 pt Gandelman (L) 26 st Solet (U) (R) 44st Banda (L)

Note: ammoniti 19 st Bertola (U) 39 st Banda (L) 43 st Gueye (U) spettatori 24.290 incasso 363.553,01angoli 8-0 per il Lecce recupero 2 pt 6 st