Nel lunch match il Lecce sfida il Torino, Cheddira dall’inizio. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio a reti bianche di sabato scorso, quando, contro un avversario alla propria portata non hanno avuto il coraggio di andare a vincere la partita, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico Grande Torino”, nella sfida del lunch match della domenica che li vedrà opposti ai granata allenati dall’ex Marco Baroni.

Capitan Falcone e compagni si troveranno ad affrontare una compagine ferita che viene dai sei gol incassati contro il Como e che ha perso le ultime quattro gare, che vorrà certamente rifarsi, ma alla portata dei salentini che, però, per ottenere il successo dovranno dimostrare maggior carattere e voglia di imporsi.

Qui Torino

Con tantissime assenze tra le proprie file – Schuurs, Masina, Ilic, Ismajli, solo per citarne qualcuno – l’allenatore dei piemontesi dovrebbe optare per la difesa a tre, nella quale rientra Maripan; in mediana spazio a Casadei e Vlasic; mentre, in attacco, out Simeone, spazio a Njie al posto di Zapata.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco Francesco, confermata la difesa, ha il dubbio se far partire dall’inizio Banda o Sottil, al centro dell’attacco, spazio dall’inizio a Cheddira, al posto di Stulic non al meglio.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Njie, Adams

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira

Arbitro: Sozza di Seregno

Calcio d’inizio alle 12.30; diretta della partita su Dazn