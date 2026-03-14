Napoli-Lecce 2-1, Siebert illude ma nella ripresa i giallorossi calano e gli azzurri la ribaltano

Termina 2-1 per il Napoli la sfida che lo ha visto opposto al Lecce, con i giallorossi che chiudono la prima frazione in vantaggio, ma nella ripresa vengono rimontati dai padroni di casa.

Dopo la vittoria sofferta e meritata nello scontro diretto con la Cremonese, gara nella quale hanno dimostrato molto carattere e voglia di portare a casa il risultato, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona“, nella sfida che li ha visti opposti al Napoli di Antonio Conte.

Davanti a loro i salentini hanno una una compagine che, a causa dei tanti infortuni patiti in stagione e dei troppi errori arbitrali subiti, non ha raccolto quanto avrebbe meritato.

Mister Eusebio Di Francesco, recupera in extremis Gallo, Gandelman si è nuovamente accomodarti in panchina e Ngom è stato confermato, mentre, nel ruolo di prima punta, ancora una volta c’è Stulic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schiero quindi con il consueto 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Trascorrono solamente due minuti e 22 secondi e i giallorossi sono in vantaggio.

Vantaggio giallorosso

Al terzo di gioco i salentini vanno in gol. corner con il contagiri di Antonino Gallo e perfetto inserimento di Siebert che di testa batte mette alle spalle Meret.

All’ottavo Coulibaly manda fuori dal limite. Al 14mo il tiro di Banda viene deviato in corner da Olivera. Al 15mo Tiago Gabriel manda fuori, mentre al 17mo è Gilmour a non inquadrare lo specchio della porta. Al 35mo ci prova Banda, ma la sfera termina sopra il montante. Al 45mo il tiro di Stulic è deviato in corner da Meret. Al primo minuto di recupero la botta di Politano termina sull’esterno della rete.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file salentine. Fuori Coulibaly non al meglio e dentro Gandelman.

Pareggio partenopeo

Pronti/via e i padroni di casa pareggiano. Politano prende palle e serve Hojlund che con un tap-in supera Falcone.

Al 48mo l’inzuccata di Danilo Veiga va fuori. Al 64mo Cheddira manda sull’esterno della porta e un minuto dopo Falcone, di piede, si oppone ad Alison.

Politano la ribalta

Al 67mo i partenopei vanno in vantaggio. Corner per la formazione di Conte, il reparto arretrato difende male su Politano, che con un tiro al volo insacca alle spalle del capitano giallorosso.

I giallorossi giocano un buonissimo primo tempo, vanno in e mettono alle corde la compagine partenopea, purtroppo, però, nella ripresa, i padroni di casa entrano con un altro piglio e grazie anche alle sostituzioni, pareggiano dopo pochi secondi e riescono a ribaltarla. Anche oggi, si è visto un buon Lecce, ma che come avvenuto altre volte, è calato nella ripresa e ha consentito agli avversari di rimontare. Domenica si torna in campo sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” nella sfida che li vedrà opposti alla Roma.