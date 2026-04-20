Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel risponde a Harrison. Il cuore dei giallorosso regala il pari

Termina 1-1 la sfida che ha visto opposti Lecce e Fiorentina. I giallorossi sono andati sotto, nella prima frazione, ma nella ripresa hanno sfornato una prestazione di grata e cuore raggiungendo il pareggio.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce all’ottavo con Coulibaly che prende l’esterno della rete. Al 13mo N’Dri di testa manda fuori. Al 18mo Fagioli respinge sulla linea il colpo di testa di Cheddira. Al 23mo Ndour da fuori manda a lato. Al 29mo Mandragora con un tiro a giro, impegna Falcone.

Fiorentina in gol

Al 30mo, nonostante la supremazia territoriale dei salentini, gli ospiti passano in vantaggio. Harrison riceve palla in area e, senza marcatura da parte della difesa, ha tutto il tempo di prendere la mira e mettere la sfera laddove il capitano giallorosso non può arrivare. Al 38mo viola a un passo dal raddoppio, contropiede dei toscani, la sfera arriva a Dodò che entra in area e serve Piccoli che non arriva sulla sfera per pochissimi centimetri. Al 44mo il colpo di testa dell’ex Piccoli è abbrancato in presa dall’estremo dei salentini. Al 45mo Ngom da buona posizione regala il pallone a De Gea. Al quarto minuto di recupero, il pallonetto di Coulibaly termina fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al 20mo la staffilata di Ramadani da 30 metri fa la barba al palo. Al 23mo Coulibaly manda fuori. Al 25mo De Gea si oppone al tiro a giro di Banda.

Pareggio giallorosso

Al 25mo arriva il pari dei padroni di casa. Cross da calcio d’angolo di Gallo sulla sfera si avventa di testa Tiago Gabrielche mette alle spalle del portiere dei toscani.

Al 30mo Pierotti da ottima posizione manda alto. al 34mo Pierotti di testa manda a lato. al 36mo è Stulic che di testa manda alto.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 11 N’Dri (11 st Banda), 17 Veiga, 20 Ramadani, 25 Gallo (40 st Ndaba), 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti, 79 Ngom (11 st Gandelman), 99 Cheddira (11 st Stulic). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 9 Štulić, 13 Pérez, 14 Helgason, 16 Gandelman, 18 Jean, 19 Banda, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 80 Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Fiorentina: 43 De Gea ©, 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson (15 st Solomon), 17 Harrison (35 st Fazzini), 21 Gosens (11 pt Balbo), 27 Ndour (35 st Brescianini), 44 Fagioli (35 st Fabbian), 91 Piccoli. A disposizione: 1 Lezzerini, 53 Christensen, 3 Rugani, 4 Brescianini, 15 Comuzzo, 19 Solomon, 22 Fazzini, 23 Košpo, 60 Kouadio, 61 Braschi, 62 Balbo, 69 Puzzoli, 80 Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Fabio Maresca sez. di Napoli Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Pietro Dei Giudici sez. di LatinaIV Ufficiale: Mario Perri sez. di Roma 1 VAR: Daniele Doveri sez. di Roma 1 AVAR: Giacomo Camplone sez. di Lanciano

Marcatori: 30 pt Harrison (F) 25 st Tiago Gabriel (L)

Note: ammoniti 17 st Pierotti (L) 27 st Tiago Gabriel (L) 37 st Balbo (F) spettatori 26.366 incasso 413.723,01 angoli 5-2 per il Lecce recupero 4 pt 5 st