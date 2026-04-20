Lecce-Fiorentina, nuova chiamata salvezza per i giallorossi. Le probabili formazioni

Nonostante le prestazioni vergognose contro Atalanta e Bologna, la buona sorte ha dato una nuova possibilità che questa volta bisognerebbe sfruttare… Ancora poche ore e nella sfida che concluderà la 33ma giornata di Campionato, i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Contro la compagine viola capitan Falcone e compagni cercheranno di portare a casa tre punti che consentirebbero di staccare in classifica la Cremonese, fermata sul pari in casa dal Torino, impresa difficile, difficilissima, visto che la “viola”, giocherà con la stoffa finalità per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica.

Qui Lecce

Mister Di Francesco recupera Gallo e dovrebbe essere schierato dall’inizio anche Gandelman, con il conseguente arretramento di Couliubaly. In attacco l’allenatore potrebbe preferire come punta centrale lo zero di Stulic al nulla di Cheddira… sempre nel reparto avanzato si nutre qualche dubbio per Banda

Qui Fiorentina

Vanoli ritrova Brescianini che, però, non giocherà dall’inizio; nulla da fare, invece, per Kean neanche convocato, da punta centrale, quindi, dovrebbe agire l’ex Piccoli, niente maglia da titolare, infine, per l’altro ex Pongracic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

FIORENTINA (4-3-3-): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

Arbitro: Maresca di Napoli

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Dazn