Nardò–Manfredonia 2-0, D’Anna e Garnica decidono il derby

Il Nardò supera il Manfredonia per 2-0 al “Giovanni Paolo II”, imponendo ritmo, struttura e superiorità territoriale soprattutto nella seconda parte di gara. Le reti di D’Anna e Garnica consolidano il quinto posto e tengono aperta la corsa al quarto.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Margheriti sulle corsie. In avanti D’Anna e Camara.

Primo tempo

Il Nardò imposta con linee corte, pressione immediata sul portatore e ricerca costante delle corsie laterali per generare cross e seconde palle. Il Manfredonia prova a colpire in transizione al 5’, ma Galli legge bene il diagonale di Jallow. Da quel momento il Nardò prende campo e costruisce le occasioni migliori. Al 19’ volée di Margheriti su cross di Garnica, palla sul palo. Al 28’ iniziativa individuale di Camara in area, conclusione però troppo debole. Al 35’ Risolo calcia dal limite dopo un recupero alto, tiro impreciso. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con il Nardò più continuo nel possesso e nella pressione, ma poco concreto negli ultimi metri.

Secondo tempo

La ripresa conferma il copione: Nardò stabilmente nella metà campo avversaria, Manfredonia che prova a restare compatto e ripartire. Al 53’ Calderoni conclude dal limite dopo un’azione manovrata, Brahja blocca. Al 57’ cross di Garnica per D’Anna, colpo di testa fuori di poco. Al 61’ tentativo dalla distanza dello stesso Garnica, alto. Il Manfredonia crea la sua unica vera palla-gol al 63’: corner, Balba sfiora il palo di testa, Rondinella manca il tap-in da pochi passi. È l’episodio che cambia inerzia e punteggio perché dopo lo spavento i granata passano in vantaggio al 66’: inserimento di Garnica a destra, cross teso, sponda di Calderoni e D’Anna finalizza da distanza ravvicinata. Insiste il Nardò e tre minuti dopo trova il raddoppio: Addae verticalizza per Tedesco, Brahja respinge la prima conclusione ma Garnica segue l’azione e ribadisce in rete. Il Manfredonia non trova più linee di uscita, mentre il Nardò gestisce ritmo e distanze fino al triplice fischio, centrando la quarta vittoria consecutiva in casa.

Prossimo turno

Nel prossimo turno in programma domenica 26 aprile il Nardò proverà a blindare matematicamente i playoff sul campo del Ferrandina.

SERIE D – Girone H: risultati 32ª giornata

Afragolese-Real Normanna 0-0 Fasano-Martina 1-0 Fidelis Andria-Sarnese 2-1 Gravina-Paganese 1-0 Heraclea-Barletta 1-3 Nardò-Manfredonia 2-0 Nola-Ferrandina 0-0 Real Acerrana-Pompei 0-3 Virtus Francavilla-Francavilla 0-3

CLASSIFICA

Barletta 67, Martina 59, Fasano 59, Paganese 55, Nardò 52, Afragolese 49, Gravina 49, Virtus Francavilla 47, Fidelis Andria 47, Real Normanna 40, Sarnese 39, Manfredonia 39, Francavilla 39, Nola 38, Heraclea 35, Pompei 28, Ferrandina 27, Real Acerrana 14

(Photo credits: Lucia Melcarne)