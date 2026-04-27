Lecce calcio, una storia di passione e identità

A 4 giornate dal termine ed in piena lotta per non retrocedere, vogliamo fare un tuffo nel passato e ricordare alcuni momenti gloriosi della squadra giallorossa. Il Lecce (o, meglio, l’Unione Sportiva Lecce) è una delle storiche squadre di calcio del Sud Italia, anima di un territorio, il Salento, che vive il calcio con un trasporto autentico e passionale.

Tutto ebbe inizio il 15 marzo 1908, quando venne fondato lo Sporting Club Lecce, una società che comprendeva inizialmente sezioni di calcio, atletica leggera e ciclismo. Da quel lontano inizio, i giallorossi hanno percorso oltre un secolo di storia fatta di promozioni, retrocessioni, eroi dimenticati e momenti indimenticabili. In esso, le trattative di calciomercato hanno spesso scritto capitoli fondamentali di questa storia, rendendo anche il club salentino un laboratorio di talenti.

Ripercorriamo brevemente le principali tappe.

Le origini e i colori giallorossi

Non tutti sanno che le prime maglie del Lecce erano in realtà bianconere e che solo al termine della stagione 1927/28 assunsero gli odierni colori giallo-rossi. Una svolta cromatica che coincise con un momento di crescita sportiva: i giallorossi ottennero subito la promozione in Serie B, vincendo lo spareggio contro il Taranto.

I colori, oggi inconfondibili, sono diventati nel tempo il simbolo di una città e di una regione che si riconoscono pienamente nella propria squadra di calcio.

Salvezze impossibili e imprese memorabili

La storia del Lecce è costellata di imprese davvero notevoli. Nella stagione 2000/01, per esempio, la squadra si salvò all’ultimo minuto dell’ultima giornata per miglior classifica avulsa nei confronti di Verona e Reggina, battendo la Lazio per 2-1 in un vero miracolo. La salvezza conquistata contro ogni pronostico è diventata quasi una specialità della casa, un marchio di fabbrica che i tifosi salentini portano con orgoglio.

Il genio di Corvino e i colpi di mercato

Nessun racconto sul Lecce può prescindere da Pantaleo Corvino, il direttore sportivo più creativo e visionario che il club abbia mai avuto. La sua capacità di scovare talenti nascosti in ogni angolo del mondo ha trasformato il Lecce in una bottega artigianale del calcio europeo.

Gli esempi non mancano di certo. Corvino pescò un giovanissimo Valeri Bojinov, appena quattordicenne, dal Pietà Hotspurs, squadra di calcio maltese, durante un torneo, rimanendo folgorato dalle sue qualità e portandolo nel Salento. Il resto è ben noto: Bojinov esordì in Serie A il 27 gennaio 2002 diventando il più giovane calciatore straniero a esordire nel massimo campionato italiano.

Chevanton e i cannonieri storici

Tra i gioielli portati in Salento nel corso degli anni, un posto d’onore spetta a Javier Chevanton, l’attaccante uruguaiano che ha scritto il proprio nome nella storia del club. Autore di 19 reti nella stagione 2003/04, Chevanton non solo si laureò massimo marcatore stagionale del Lecce targato Serie A, ma divenne anche il cannoniere storico all-time con 30 reti, superando il vecchio primato di Pasculli.

Un bomber sudamericano capace di innamorarsi del Salento, e di far innamorare il Salento di lui. Operazioni che dimostrano come il Lecce abbia spesso puntato su profili internazionali di grande qualità, anticipando tendenze di mercato che altri club avrebbero adottato solo anni dopo.

Gli investimenti intelligenti: l’esempio di Hjulmand a Strefezza

La filosofia del Lecce in sede di mercato si è sempre basata su un principio semplice e di buona efficacia: comprare giovani di talento a prezzi contenuti e valorizzarli al massimo. Nella stagione 2020/21, in Serie B, il 16 gennaio 2021 si trasferì nel Salento Morten Hjulmand, pescato in Austria dall’Admira Wacker per una cifra inferiore ai 200mila euro, rivelatosi uno degli investimenti maggiormente riusciti dell’era Corvino, fruttando una cospicua plusvalenza. Un investimento da meno di 200mila euro trasformato in una plusvalenza milionaria: la sintesi perfetta del modello Lecce, capace di competere con club ben più ricchi grazie spesso all’intelligenza e all’abilità di chi opera dietro le quinte.

Tre salvezze consecutive: un record tutto salentino

Il capitolo più recente della storia giallorossa conferma la capacità della squadra di strappare risultati spesso inattesi. Il club è infatti reduce dalla terza storica salvezza consecutiva in Serie A, un traguardo che avrebbe del clamoroso per qualsiasi piccola realtà del calcio italiano, e che conferma come i giallorossi abbiano trovato una dimensione stabile nel massimo campionato dopo decenni di alti e bassi. Riuscirà a replicare questo risultato anche nell’attuale stagione, tutt’altro che semplice?