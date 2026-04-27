Ferrandina–Nardò 1-0, granata ko e playoff di nuovo a rischio

Il Nardò incappa in una prestazione sottotono e cade in casa del Ferrandina al termine di una gara povera di ritmo e contenuti tecnici. Decide a inizio ripresa la rete di Pizzo, che sfrutta una seconda palla dopo una respinta corta. La sconfitta, unita al successo del Gravina sull’Afragolese, riapre la corsa playoff.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana De Luca e Addae, con Agrimi e Margheriti sulle corsie. In avanti D’Anna e Camara.

Primo tempo

La gara si sviluppa fin da subito su binari bloccati. Il Ferrandina prova a rompere l’equilibrio con una conclusione di Cissé, fuori di poco. Il Nardò fatica a consolidare il possesso: la mediana non trova continuità nelle uscite e gli esterni vengono spesso schermati. Il Ferrandina risponde con un atteggiamento aggressivo sulle prime costruzioni granata, orientato a sporcare le linee di passaggio interne e a costringere gli ospiti a un possesso prevedibile. Le uniche iniziative arrivano da tiri dalla distanza: De Luca per i granata e Antonacci per i lucani. Nessuna delle due squadre riesce a manipolare la struttura avversaria o a creare superiorità posizionali. Si va al riposo sullo 0-0, con un match privo di reali accelerazioni.

Secondo tempo

La ripresa riparte con lo stesso copione, ma al 51’ De Sanzo interviene con una tripla sostituzione per aumentare il peso specifico in mezzo al campo: fuori Galli, Camara e Margheriti; dentro Verdosci, Tedesco e Tursi per alzare la qualità nella gestione e aggiungere un senior tra le linee. La scelta però non produce gli effetti sperati: dopo un minuto, su una conclusione potente di Canavese, Verdosci respinge corto e Pizzo è il più rapido ad avventarsi sulla seconda palla, firmando l’1-0. Il Nardò prova a risalire il campo con maggiore densità offensiva, ma il Ferrandina chiude bene il corridoio centrale e costringe i granata a sviluppi laterali poco produttivi. L’unica vera occasione arriva all’80’: Tedesco, servito da Garnica, calcia alto da buona posizione. Nel finale i lucani sfiorano il raddoppio con Kisseih e Canavese in transizione. Dopo un lungo recupero, il match si chiude con la sconfitta del Nardò, incapace di creare reali situazioni da gol e penalizzato dalla scarsa incisività negli ultimi trenta metri.

Prossimo turno

Domenica 3 maggio il Nardò chiuderà la regular season ospitando la capolista Barletta, già promossa in Serie C.

SERIE D – Girone H: risultati 33ª giornata

Afragolese-Gravina 0-6 Barletta-Acerrana 3-0 Ferrandina-Nardò 1-0 Manfredonia-Fidelis Andria 0-0 Martina-Heraclea 2-1 Paganese-Nola 5-0 Pompei-Virtus Francavilla 4-1 Real Normanna-Fasano 2-0 Sarnese-Francavilla 2-2

CLASSIFICA

Barletta 70, Martina 62, Fasano 59, Paganese 58, Nardò 52, Gravina 52, Afragolese 49, Fidelis Andria 48, Virtus Francavilla 47, Real Normanna 43, Sarnese 40, Manfredonia 40, Francavilla 40, Nola 38, Heraclea 35, Pompei 31, Ferrandina 30, Real Acerrana 14

(Photo credits: Massimo Coribello)