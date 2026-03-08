Lecce-Cremonese 2-1, ai giallorossi la sfida salvezza. Pierotti e Stulic firmano la vittoria

Termina 2-1- per il Lecce la gara con la Cremonese, grazie ai gol di Morente e Stulic i giallorossi si aggiudicano la sfida salvezza.

Dopo la sconfitta in trasferta a opera del Como, gara nella quale si è vista una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco e della reazione, nel lunch match della domenica i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida – l’ultima prima di un mese – che li ha visti opposti alla Cremonese.

Nel match clou – insieme al derby tra le milanesi – della giornata, capitan Falcone e compagni hanno cercato di tornare alla vittoria per staccare proprio la formazione grigiorossa che ha gli stessi punti, frutto di un grandissimo girone di andata, ma che da parecchie gare a questa parte, arranca non poco.

Confermata in toto la difesa a quattro, mister Eusebio Di Francesco ha fatto i conti con alcuni problemini che hanno avuto Coulibaly e Gandelman, ma se il maliamo ha recuperato, non lo stesso è stato per l’israeliano che si è accomodato in panchina. In avanti spazio a Banda, mentre, al centro dell’attacco è tornato Stulic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara arriva solo al 18mo a opera della Cremonese. Calcio d’angolo per i grigiorossi, la palla arriva Thorsby che si gira, la sfera termina di pochissimo a lato.

Giallorossi in gol

Al 23mo arriva il vantaggio del Lecce. Calcio d’angolo di Gallo, sulla sfera si avventa con perfetto inserimento di tempo Pierottiche di testa che mette alle spalle di Audero.

Raddoppio di Stulic

Al 38mo arriva il raddoppio del Lecce. Ramadani serve Pierotti che entra in area e passa Stulic, la punta serba tira, la sfera viene deviata in corner da Bianchetti con il braccio, per il sig. Sozza è corner, ma il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visionato le immagini assegna la massima punizione, sulla sfera si presenta il numero 9 dei giallorossi che manda Audero da una parte e il pallone dall’altra.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi sono scesi in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Cremonese in gol

Pronti-via gli ospiti accorciano le distanze. Lancio dalle retrovie, Djuric di testa la indirizza verso Bonazzoli che brucia la difesa salentina, si presenta solo davanti a Falcone e con un rasoterra deposita in rete.

Al 12mo la sforbiciata in area di Djuric viene parata in due tempi dal capitano giallorosso. Al 18mo Coulibaly manda a lato da buona posizione. Al 22mo Barbieri manda alle stelle. Al 23mo Audero si oppone con i pugni alla botta dal limite di Ramadani. Al 31mo l’ex Maleh manda altissimo. al 40mo Cheddira solo davanti al portiere, stoppa male e manda a lato. Al 32mo la Cremonese pareggia con Payero, ma a seguito di revisione della sala Var il gol viene annullato per un fallo di mano. Al quarto minuto di recupero Falcone salva Payero.

I giallorossi chiudono la prima frazione in vantaggio di due gol, ma appena un minuto e 30 secondi dall’o della ripresa subiscono il gol e sono costretti. Soffrire fino alla fine, ma a ogni modo stringono i denti e portano a casa il risultato. Sabato si va a giocare in casa del Napoli.

Tabellino

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 9 Štulić (20 st Cheddira), 17 Veiga, 19 Banda (33 st Gandelman), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Coulibaly (44 st Fofana), 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (33 st Jean), 79 Ngom. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 8 Fofana, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 16 Gandelman, 18 Jean, 23 Sottil, 36 Marchwiński, 99 Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

U.S. Cremonese: 1 Audero, 2 Thorsby (17 st Okereke), 3 Pezzella (27 st Sanabria), 4 Barbieri, 5 Luperto, 10 Vardy (1st Djuric), 15 Bianchetti © (1 st Zerbin), 27 Vandeputte (1st Payero), 29 Maleh, 55 Folino, 90 Bonazzoli. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 7 Zerbin, 9 Djuric, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye, 32 Payero, 33 Grassi, 33 Bondo, 77 Okereke, 99 Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Simone Sozza sez. di Seregno Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Christian Rossi sez. di La SpeziaIV Ufficiale: Luca Pairetto sez. di Nichelino VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano AVAR: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

Marcatori: 23 pt Pierotti (L) 38 pt Stulic (L) (R) 2 st Bonazzoli (C)

Note: ammoniti 44 pt pt Bianchetti (C) 45+3 pt Siebert (L) 8 st Djuric (C) 90+5 Zerbin (C) 90+5 Luperto (C) angoli 4-4 recupero 3 pt 5 st.