Lecce-Cremonese, scontro diretto al “Via del Mare”. Di Francesco cerca il riscatto dopo Como

Dopo la sconfitta in trasferta a opera del Como, gara nella quale si è vista una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco e della reazione, poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida – l’ultima prima di un mese – che li vedrà opposti alla Cremonese.

Nel match clou – insieme al derby tra le milanesi – della giornata, capitan Falcone e compagni cercheranno di tornare alla vittoria per staccare proprio la formazione grigiorossa che ha gli stessi punti, frutto di un grandissimo girone di andata, ma che da parecchie gare a questa parte, arranca non poco.

“Questa sfida è sentita da tutti, squadra, città e ambiente, ma questo fa parte del gioco, bisognerà essere bravi e gestire la tensione, bisognerà essere molto equilibrati”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“Gli unici dubbi li ho a centrocampo, Gandelman oggi ha fatto un po’ di allenamento con noi, vedremo domani, anche Coulibalyha avuto qualche problemino. Dovrò valutare bene.

All’andata facemmo bene nel primo tempo, bisognerà ripetere la prestazione e segnare. A ogni modo per entrambe cambia l’approccio.

Banda e Sottil nel corso del campionato si sono alternati, non è una questione di gerarchie, le scelte le ho già fatte, ma non lo dirò. A ogni modo in altri ruoli c’è stata un po’ di gerarchia, ma non in questo caso.

Non credo alle rivalse, Maleh qui si è comportato bene, è un calciatore serio e darà il massimo per la sua attuale squadra, ma perché è un professionista, ma non per sete di vendetta. A ogni modo la Cremonese ha grandi calciatori, soprattutto in fase offensiva e possono cambiare tipologia di gioco, sia partendo da dietro che sulle fasce.

Siamo entrambe compagini che ci equivaliamo, il fatto che il campo possa essere pensante può essere un vantaggio o una discriminante, mi auguro che il campo sia adeguato, anche per il pubblico.

Coulibaly ha sempre giocato dall’inizio, è un calciatore di grande affidabilità e sabato ha fatto un grande gol. Sui duelli noi andremo a giocarla e spesso quando se ne vincono di più, si può portare a casa il risultato”