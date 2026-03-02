D’Anna trascina il Nardò: 3-2 alla Fidelis Andria e corsa playoff ancora aperta

Il Nardò supera la Fidelis Andria 3-2 al “Giovanni Paolo II” al termine di una partita intensa, segnata dalla tripletta di D’Anna e da una gestione più lucida dei momenti chiave. La reazione ospite nel finale non basta a rimettere in discussione un risultato costruito soprattutto nella prima ora di gioco.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e Sall.

Primo tempo

Gara che si accende subito al 7’ grazie al tiro di Garnica nel cuore dell’aria, attento Perina che devia in corner. Al 12’ è pericolosissima la Fidelis con l’azione insistita di Cipolletta che prima cerca un compagno in area con una sponda aerea deviata da Gigliotti e su cui è decisivo l’intervento di Galli e poi sul seguente tiro centra il palo alla sinistra dell’estremo difensore di casa. Il Nardò soffre nei primi minuti ma cresce progressivamente sfruttando meglio le corsie esterne e i movimenti di D’Anna tra le linee. L’episodio che cambia la gara arriva al 30’: su un cross di Calderoni, un’incomprensione tra Cipolletta e Perina porta al fallo dell’estremo difensore su Sall. Dal dischetto D’Anna non sbaglia e sblocca il match. La Fidelis accusa il colpo e tre minuti più tardi subisce anche il raddoppio: D’Anna recupera palla a metà campo, salta due avversari e firma il 2-0 con un destro preciso. Prima dell’intervallo Elia sfiora il tris, con i granata ormai padroni dell’inerzia. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio 2-0.

Secondo tempo

Mister Catalano prova a cambiare volto alla Fidelis inserendo Giorgione e Orlandi, ma il possesso ospite resta sterile. Il Nardò si compatta, chiude gli spazi e colpisce al primo vero affondo della seconda frazione: al 70’ D’Anna parte da sinistra, converge e batte Perina sul palo lontano, completando la sua giornata perfetta. Solo nel finale l’Andria riesce a rendersi realmente pericolosa. All’85’ Giorgione impegna Galli su punizione, e sulla successiva azione insistita Cipolletta accorcia le distanze. In pieno recupero Gatto trova anche il 3-2 di testa, ma la rimonta si ferma lì: il Nardò resta ordinato e porta a casa tre punti pesanti nella corsa playoff.

Dopo la sosta, domenica 15 marzo i granata saranno impegnati in trasferta sul campo della Real Acerrana.

SERIE D – Girone H: risultati 26ª giornata

Afragolese-Real Acerrana 5-2 Fasano-Sarnese 2-1 Gravina-Pompei 2-0 Heraclea-Virtus Francavilla 1-3 Martina-Ferrandina 1-0 Nardò-Fidelis Andria 3-2 Nola-Francavilla 1-2 Paganese-Barletta 0-2 Real Normanna-Manfredonia 1-0

CLASSIFICA

Barletta 51, Martina 51, Paganese 50, Fasano 46, Afragolese 42, Nardò 41, Gravina 39, Nola 37, Virtus Francavilla 37, Fidelis Andria 34, Heraclea 32, Manfredonia 32, Francavilla 31, Real Normanna 30, Sarnese 28, Ferrandina 24, Pompei 18, Real Acerrana 13

(Photo credits: Massimo Coribello)