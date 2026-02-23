Nardò bloccato dall’Heraclea: pari a reti bianche in una gara equilibrata

Finisce con un pareggio a reti bianche tra Nardò ed Heraclea, la sfida del “Giovanni Paolo II” valida per il venticinquesimo turno di campionato. Partita equilibrata ma con maggiore iniziativa del Nardò, che paga la scarsa precisione negli ultimi metri e due legni colpiti. L’Heraclea interpreta una gara di contenimento, difendendo con ordine e sfruttando le ripartenze senza però incidere.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e Sall.

Primo tempo

Il Nardò imposta subito la gara sul controllo territoriale, consolidando il possesso nella metà campo avversaria e cercando soluzioni rapide sulle corsie. Dopo tre minuti Risolo prova a sfruttare una respinta corta, ma Tucci blocca senza difficoltà. La squadra di De Sanzo aumenta la pressione e al 23’ costruisce la prima vera occasione: Sall attacca l’uno contro uno, rompe la linea e serve Garnica, anticipato al momento della conclusione. I granata insistono con transizioni veloci e al 33’ Sall chiude una ripartenza con un sinistro che colpisce il palo. L’Heraclea si affaccia in avanti solo al 36’, sfruttando una transizione rifinita da Schenetti, ma Galli è reattivo. L’ultima iniziativa del tempo è ancora di Risolo, che al 38’ sfiora il palo da fuori area. La prima frazione si chiude con un Nardò più propositivo ma impreciso nella finalizzazione.

Secondo tempo

Il copione non cambia: Nardò stabilmente nella metà campo avversaria, Heraclea raccolta con linee strette e grande attenzione nelle uscite difensive. Al 55’ Addae impatta di testa su corner, trovando la risposta di Tucci. La pressione granata cresce e al 69’ arriva il secondo legno della partita: D’Anna attacca il secondo palo e colpisce ancora il montante, confermando la difficoltà del Nardò nel trasformare la supremazia in gol. L’Heraclea resta ordinata e prova a ripartire con Schenetti, ma senza creare reali pericoli. Al 72’ l’espulsione di Musy (doppio giallo per intervento duro su Gigliotti) costringe gli ospiti a un finale ancora più difensivo, con blocco basso e densità centrale. Il Nardò tenta l’assalto finale soprattutto con traversoni laterali: all’80’ D’Anna colpisce di testa su cross di Risolo, ma Tucci controlla. L’Heraclea regge fino al termine, portando a casa uno 0-0 costruito sulla solidità del reparto arretrato. Per i granata due punti persi in relazione alla mole di gioco prodotta, ma la classifica beneficia comunque dei risultati dagli altri campi, con un avvicinamento alla zona playoff distante ora solo un punto.

Prossimo turno

Il Nardò tornerà in campo domenica 1 marzo al “Giovanni Paolo II” contro la Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Barletta-Afragolese 2-0 Fidelis Andria-Fasano 1-0 Francavilla-Real Normanna 1-1 Manfredonia-Ferrandina 2-0 Nardò-Heraclea 0-0 Pompei-Martina 0-2 Real Acerrana-Nola 4-2 Sarnese-Paganese 1-1 Virtus Francavilla-Gravina 0-1

CLASSIFICA

Paganese 50, Barletta 48, Martina 48, Fasano 43, Afragolese 39, Nardò 38, Nola 37, Gravina 36, Fidelis Andria 34, Virtus Francavilla 34, Heraclea 32, Manfredonia 32, Francavilla 28, Sarnese 28, Real Normanna 27, Ferrandina 24, Pompei 18, Real Acerrana 13

(Photo credits: Massimo Coribello)