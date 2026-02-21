Il Lecce tenta l’impresa contro la capolista, le probabili formazioni della sfida con l’Inter

Dopo la vittoria esterna di Cagliari, la seconda consecutiva, nella quale si è visto finalmente un Lecce bello e convincente, capace di creare occasioni da gol e di non subire alcun pericolo, ancora poche ore e i giallorossi saranno impegnati nella sfida casalinga che li vedrà opposti all’Inter.

Impegno difficile quello con i nerazzurri per capitan Falcone e compagni, la capolista, infatti, viaggia come un treno inarrestabile con sette punti di vantaggio sulla seconda e sembra non avere rivali, almeno in Campionato, in Champions, invece, è tutt’altra storia, con la sconfitta subita contro il Bodo/Glimt, dove ha incassato tre gol.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco ritrova Banda che ha scontato il turno di squalifica, ma si vede costretto a fare a meno ancora di Stuilic, che è stato sì convocato, ma questa settimana si è allenato solo una volta. Lo zambiano, però, non dovrebbe partire dall’inizio, quindi, si potrebbe vedere lo stesso undici iniziale vittorioso contro Udinese e Cagliari.

Qui Inter

Anche per Chivu assenze importanti, con i giallorossi, infatti, mancheranno il capitano e bomber del torneo Lautaro Martinez, gli squalificati Barella e Calhanoglu; dovrebbe farcela, invece, Zielinski. In attacco spazio alla coppia tutta italiana Thuram-Pio Esposito

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Calcio d’inizio alle 18.00; diretta della partita su Dazn