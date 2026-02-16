Cagliari-Lecce 0-2, giallorossi vincono e convincono. Galdelman e Ramadani regalano la vittoria

Termina 2-0 per il Lecce la sfida con il Cagliari, con i giallorossi che centrano il secondo successo di fila. In gol nella ripresa Gandelman e Ramadani.

Dopo la vittoria tutto cuore di domenica scorsa contro l’Udinese, successo importante soprattuto per il morale e che, finalmente, ha permesso di vedere una squadra convincente, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Unipol Domus”, nella sfida che li ha visti opposti al Cagliari.

La formazione isolana, dopo un filotto di tre successi di fila, nell’ultimo turno è stata sconfitta in casa della Roma e, naturalmente, ha cercato l’immediato riscatto. I salentini, dal canto loro, avevano l’obbligo se non di vincere, per lo meno di non perdere, visto che sono stati raggiunti dalla Fiorentina e, Cremonese e Genoa, con il pari di ieri, avevano, al momento, allungato di un punto.

Mister Di Francesco non ha avuto a disposizione Banda squalificato, per il ruolo di esterno d’attacco, quindi, obbligato lo schieramento di Sottil, per il resto si è visto lo stesso undici al via contro i friulani.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con:Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Gandelman e Sottil sostegno dell’unica punta Cheddira.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei padroni di casa al 12mo, con il colpo di testa di Pavoletti alto. Al 23mo la punizione dal limite di Sottil è respinta da un avversario e un minuto dopo il tiro da fuori di Cheddira è facile preda di Caprile. Al 28mo Sottil, da ottima posizione, manda alle stelle. Al 38mo tocca al rossoblù Zappa sparare alto da buona posizione e si ripete un minuto dopo mandando fuori. Al 41mo il solito Zappa crossa per Soulemana che manda a lato di testa.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il Lecce che scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 58mo occasione per il Lecce, Coulibaly recupera palla e crossa per Cheddira che di testa costringe Caprile al miracolo.

Al 65mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Punizione per i salentini, della battuta si incarica Sottil che mette in area, sulla sfera si avventa di testa Gandelman che trafigge Caprile.

Al 7omo Ober tdi testa manda alto.

Raddoppio giallorosso

Al 76mo arriva il raddoppio della compagine salentina. Coulibaly recupera la palla che termina a Ramadani, il centrocampista albanese, da posizione molto defilata, tira all’indirizzo del primo palo, che termina il gol, anche a causa di un Caprile non impeccabile e in ritardo.

All’83mo Adopo di testa manda sopra al montante. All’89mo Soulemana manda di pochissimo a lato con Falcone immobile.

I giallorossi vincono e convincono, centrano il secondo successo di fila, lasciano invariato il distacco dalla Fiorentina e agganciano Genoa e Cremonese. Quella salvezza che fino a due giornate fa poteva sembrare qualcosa di perso, con questi tre punti consecutivi, diventa adesso più probabile. Sabato si torna in campo nella sfida del “Via del Mare” contro la capolista Inter.