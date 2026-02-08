Contro L’Udinese giallorossi cercano il ritorno alla vittoria, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta nel lunch match di domenica contro il Torino dell’ex Marco Baroni, stop che ha reso ancora più difficile la possibilità di salvarsi, ancora poche ore e i giallorossi torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

Umori contrapposti tra le due compagini, da un lato, i salentini in piena zona retrocessione e, ripetiamo, con pochissime speranze di salvarsi, nonostante manchino tre mesi alla fine e dall’atro i friulani, con 32 punti in classifica e con la permanenza nel massimo torneo quasi archiviata.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco con ogni probabilità schiererà la stessa formazione vista contro i granata. Stulic fa parte dei convocati, ma molto probabilmente non sarà della gara, per alcuni problemi fisici che questa settimana lo hanno visto fare sempre differenziato, a partire dall’inizio, inoltre, Sottil dovrebbe avere la meglio si Banda.

Qui Udinese

Runjaic si vede costretto a fare a meno di bomber Davis, spazio, quindi, al ritorno di Zanilo dall’inizio; in difesa Bertola dovrebbe essere preferito a Kanasele.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta

Arbitro: Rapuano di Rimini

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn