Di Francesco, “Arrivato il momento di mettere fieno in cascina”. Maleh ceduto alla Cremonese

Dopo il pareggio a reti bianche di sabato scorso, quando, contro un avversario alla propria portata non hanno avuto il coraggio di andare a vincere la partita, poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico Grande Torino”, nella sfida che li vedrà opposti ai granata allenati dall’ex Marco Baroni.

Capitan Falcone e compagni si troveranno ad affrontare una compagine ferita che viene dai sei gol incassati contro il Como e che ha perso le ultime quattro gare, che vorrà certamente rifarsi, ma alla portata dei salentini che, però, per ottenere il successo dovrà dimostrare maggio carattere e voglia di imporsi.

“Maleh ha chiesto apertamente di essere ceduto, non si sarà sentito parte del progetto. Detto questo fino a quando è stato con noi si è comportato da professionista esemplare”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“Adesso il risultato diventa fondamentale attraverso l’atteggiamento giusto e cercando di migliorare le nostre pecche, è arrivato il momento di mettere fieno in cascina.

Le situazioni vanno preparate dagli avversari che si affrontano, Cheddira è un calciatore più di profondità che attacca gli spazi. È ovvio che per segnare bisogna essere più verticali e ragionatori.

Ngom è un calciatore molto interessante e che sono certo ci potrà dare una grossa mano, è un po’ meno muscolare di Hjulmand, ma in lui vedo buone prospettive e si sta inserendo bene, in questa direzione stiamo lavorando anche con Fofana. È importante che capiscano le caratteristiche dei compagni, per integrarsi al meglio con loro.

Markwinski viene da un periodo di inattività lunga, avrebbe avuto bisogno di mettere minuti, ha buone qualità e si è sempre allenato tantissimo, ma ho diverse scelte in quel ruolo, ma se lo merita avrà il suo spazio.

Il Torino me lo aspetto molto arrabbiato, e dovremo contrapporre la nostra forza immediatamente per cercare di sedarli, ha elementi di qualità, ma ci sta di passare momenti difficili e cercheremo di fargli male.

La coppia di centrale è uno dei dubbi per la sfida di domani”.

Intanto il centrocampista Youssef Maleh è stato ceduto alla Cremonese con la formula prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi della salvezza