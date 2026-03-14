Probabili formazioni di Napoli-Lecce, le scelte di Conte e Di Francesco per il match del “Maradona”

Dopo la vittoria sofferta e meritata nello scontro diretto con la Cremonese, gara nella quale hanno dimostrato molto carattere e voglia di portare a casa il risultato, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona“, nella sfida che li vedrà opposti al Napoli di Antonio Conte.

Davanti a loro i salentini troveranno una una compagine che, a causa dei tanti infortuni patiti in stagione e dei troppi errori arbitrali subiti, non ha raccolto quanto avrebbe meritato.

Qui Napoli

L’allenatore leccese inizia piano piano a recuperare gli infortunati, De Bruyne è stato convocato, ma non dovrebbe essere della partita dall’inizio, così come Mc Tominay; in difesa non ci dovrebbe essere Juan Jesus a causa di un affaticamento muscolare e al suo posto dovrebbe giocare Boukema

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco, dovrebbe aver recuperato Gallo e Gandelman, che giocheranno dall’inzio, nel ruolo di prima punta confermato Stulic.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

Arbitro: Abisso di Palermo

Calcio d’inizio alle ore 18.00, diretta della partita su Dazn