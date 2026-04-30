Lecce a Pisa per il colpo salvezza, la vigilia di Di Francesco

Dopo il pareggio mediocre di sabato sera in casa del Verona, gara nella quale sono scesi in campo con lo spirito molle di una compagine che ha già acquisito la salvezza, con la buffonata da parte dell’allenatore di schierare le due punte solo nei cinque minuti di recupero e, infine, ironia della sorte, essere graziati dalla sala Var, poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” nella sfida che li vedrà opposti all’ormai retrocesso Pisa.

La fortuna ha dato una nuova occasione a capitan Falcone e compagni, ma se questi continueranno a prendere a schiaffi la buona sorte con prestazione vergognose come quella in Veneto, difficilmente, molto difficilmente, nonostante il calendario favorevole, saranno in grado di conquistare la salvezza. A questo si aggiunge che, i nerazzurri, al contrario del Lecce, sfoderano prestazioni coraggiose e contro il Parma, prima di capitolare, hanno creato tante occasioni e colpito due pali.

“Non esistono partite facili, contro il Verona abbiamo giocato per conquistare i tre punti, ma non siamo stati in grado di fare gol. Adesso abbiamo un punto di vantaggio sulla Cremonese, ma dalla prossima con il Pisa, bisognerà conquistarne di più”, ha affermato mister Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida con i toscani.

“Sabato Jean ha giocato bene come tutta la linea difensiva, era assente Tiago Gabriel che sta facendo un grande campionato, mi auguro che in questo finale possa dare un grande contributo, sia nel reparto arretrato che in avanti, come ha fatto con la Fiorentina.

Negli ultimi quattro mesi Francesco Camarda, a causa dell’infortunio, si è allenato poco, ma devo dire che si è presentato con la testa libera e il fatto che ci possa dare una mano è per noi un vantaggio, soprattutto in avanti dove abbiamo effettivamente difficoltà e lui potrebbe essere uno di quelli che dà qualcosa in più. Detto questo, potrebbe partire dall’inizio, ma anche essere importante a gara in corso.

Per quel che riguarda il livello fisico della squadra, questa settimana non ci sono stati grossi problemi, al momento l’unico in dubbi è Pierotti davanti e valuterò domani prima della gara, a oggi non si è ancora allenato con la squadra.

Ci può stare le partite subiscano situazioni particolari. Ultimamente, veniamo fuori un po’ alla distanza, può dipendere anche dalla nostra condizione fisica, dal fatto che reggiamo meglio nel finale rispetto agli avversari, ma dobbiamo fare in modo di impattare meglio e fare bene per tutti i 95 minuti.

In questo campionato, non essendo tutte trasferte libere, non abbiamo avuto sempre il sostegno dei nostri supporter, in occasione di questa sfida, avendone avuto la possibilità, hanno riempito immediatamente il settore ospiti e sono convinto che il loro calore e la loro forza per noi saranno molto importanti. Mi auguro che ci possano trascinare, ma anche noi dovremo essere focalizzati sulla partita e trascinare loro