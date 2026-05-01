Pisa-Lecce, nuova chiamata salvezza per i giallorossi. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio mediocre di sabato sera in casa del Verona, gara nella quale sono scesi in campo con lo spirito molle di una compagine che ha già acquisito la salvezza, con la buffonata da parte dell’allenatore di schierare le due punte solo nei cinque minuti di recupero e, infine, ironia della sorte, essere graziati dalla sala Var, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” nella sfida che li vedrà opposti all’ormai retrocesso Pisa.

La fortuna ha dato una nuova occasione a capitan Falcone e compagni, ma se questi continueranno a prendere a schiaffi la buona sorte con prestazione vergognose come quella in Veneto, difficilmente, molto difficilmente, nonostante il calendario favorevole, saranno in grado di conquistare la salvezza. A questo si aggiunge che, i nerazzurri, al contrario del Lecce, sfoderano prestazioni coraggiose e contro il Parma, prima di capitolare, hanno creato tante occasioni e colpito due pali.

Qui Pisa

Il tecnico Hiljemark si vede costretto a fare a menodi Tramoni, Marin e Denoon , fermi ai box per infortunio. Nel reparto arretrato non dovrebbe partire dall’inizio l’ex Calbresi, in attacco, invece spazio al tandem Moreo, Durosinmi

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco ritrova Tiago Gabriel che ha scontato un turno di squalifica, per il resto, a parte Pierotti, sostituito da N’Dri, dovrebbe scendere in campo con gli stessi uomini visto con l’Hellas. Per quel che riguarda la punta centrale, invece, dopo lo zero di Stulic, si torna al nulla di Cheddira.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Durosinmi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N’Dri, Gandelman, Banda; Cheddira

Arbitro: Doveri di Roma 1

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Dazn.