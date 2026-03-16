Acerrana–Nardò 0-0: granata poco incisivi. Occasione persa per il salto playoff

Il Nardò non sfrutta il passo falso dell’Afragolese e ad Acerra si ferma su uno 0-0 che pesa soprattutto per la scarsa qualità della proposta offensiva. Gara bloccata, ritmi bassi e poche soluzioni tra le linee: l’Acerrana, ultima in classifica ma ordinata, riesce senza affanni a neutralizzare un Nardò poco brillante nella gestione del possesso e privo di profondità.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo, senza lo squalificato Addae e il gioiellino Sall impegnato nel Torneo di Viareggio, conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Trinchera e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e De Luca, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e l’esordiente Margheriti.

Primo tempo

La prima frazione scorre senza reali strappi. Il Nardò prova a comandare il gioco ma fatica a trovare superiorità posizionali. L’unico riferimento offensivo credibile è D’Anna, che al 18’ impegna Trematerra su calcio piazzato e al 25’ conclude largo dopo una sponda di Minerva. L’Acerrana resta bassa, compatta, e concede pochissimo centralmente. I campani si affacciano in avanti solo al 29’ con un cross di Barbetta, controllato da Galli in uscita. Il tempo si chiude con un’altra punizione di D’Anna respinta dalla retroguardia locale: 0-0 e inerzia tattica immutata.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un tentativo dei padroni di casa: Pinzolo trova Talamo in profondità, ma Galli blocca in due tempi. Il Nardò risponde subito con la migliore occasione della sua gara: cross di Garnica e colpo di testa di De Luca, Trematerra è attento. La partita resta però spezzata, con entrambe le squadre incapaci di costruire sequenze pulite. L’Acerrana protesta per un possibile tocco di mano di Trinchera, l’arbitro lascia proseguire. Nel finale emergono solo episodi: all’83’ un cross di Tursi induce Nenci al rischio autogol; nei minuti di recupero Camara, servito da Calderoni, non riesce a indirizzare il pallone lontano dal portiere. È l’ultimo segnale offensivo di un Nardò poco incisivo.

Prossimo turno

Granata attesi domenica 22 marzo al “Giovanni Paolo II” per la sfida contro il Francavilla in Sinni: servirà un cambio di passo nella produzione offensiva per restare agganciati alla zona playoff.

SERIE D – Girone H: risultati 27ª giornata

Barletta-Martina 3-3 Ferrandina-Afragolese 1-1 Fidelis Andria-Heraclea 1-0 Francavilla-Fasano 0-2 Manfredonia-Paganese 3-1 Pompei-Real Normanna 0-1 Real Acerrana-Nardò 0-0 Sarnese-Gravina 2-0 Virtus Francavilla-Nola 2-1

CLASSIFICA

Barletta 52, Martina 52, Paganese 50, Fasano 49, Afragolese 43, Nardò 42, Virtus Francavilla 40, Gravina 39, Nola 37, Fidelis Andria 37, Manfredonia 35, Heraclea 32, Francavilla 31, Real Normanna 33, Sarnese 31, Ferrandina 25, Pompei 18, Real Acerrana 14

(Photo credits: Massimo Coribello)