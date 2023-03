Lecce calcio, una storia d’amore che dura da 115 anni

È un giorno speciale per i tifosi del Lecce che festeggia 115 anni di storia. Era il 15 marzo 1908 quando con la fusione tra i club locali della FBC Juventus e del Gladiator, è iniziato tutto. 115 anni fa c’era lo Sporting Club: maglie bianconere che richiamavano lo stemma comunale, c’era la sede in Viale Lo Re, c’erano gli allenamenti in Viale De Pietro e c’era il Presidente, Francesco Marangi. Nel 1927 la società diventa Unione Sportiva, i colori cambiano in giallo e rosso in onore della Terra d’Otranto e del Salento. Oggi c’è il “Via del Mare”, c’è la Curva Nord, c’è lupa sotto il leccio che continua a far battere il cuore, c’è il Presidente Sticchi Damiani e soprattutto c’è la Serie A da difendere.

115 anni di passione, amore, identità. Questo il messaggio lasciato dalla società di Via Colonnello. Costadura sui canali social. Un messaggio breve, ma che racchiude tutto: l’amore che continua, tra alti e bassi, l’identità per sottolineare il legame indissolubile tra la squadra e il territorio e la passione, quella che si respira ad ogni appuntamento allo stadio o in trasferta.

Ripercorrere il passato è doveroso in questo giorno: da quando un gruppo di giovani leccesi diede vita allo Sporting Club, attivo nell’atletica, nel ciclismo e nel calcio, il Lecce ha disputato 16 campionati di Serie A (il primo dopo la storica promozione dell’85 con la vittoria dei fratelli Di Chiara, i leccesi Causio e Luperto e gli argentini Barbas e Pasculli sul campo della Roma) e 29 di Serie B, conquistando 10 promozioni dai cadetti alla massima serie e ben due campionati di B vinti. Ma è importante anche uno sguardo al futuro: c’è un’altra storia da scrivere.

Forza Lecce!