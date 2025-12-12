Lecce-Pisa 1-0, Stulic si sblocca e regala il successo ai giallorossi

Termina 1-0 per il Lecce la sfida salvezza contro il Pisa. Ci pensa Stulic che regala il gol vittoria.

Dopo la sconfitta a opera della Cremonese dell’ex Federico Baschirotto, nella quale hanno palesato i soliti limiti e dopo un buon primo tempo, incassato il gol dello svantaggio, si sono letteralmente liquefatti, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti al Pisa allenato dal Campione del Mondo Alberto Gilardino.

Entrambe le compagini venivano da uno stop, i salentini da quello, ripetiamo, in quel di Cremona e i toscani da quello interno con il Parma, tutte e due, quindi, hanno cercato immediatamente il riscatto.

Qui Lecce

Sorpresa in difesa, non c’è Gallo, al suo posto Ndaba, novità si sono registrare anche in attacco, con Sottil che ha preso il posto di Banda e Camarda quello di Stulic, contro i grigiorossi l’attaccante ha infatti confermato di essere il peggior calciatore della stagione.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone trai pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Ndaba; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Berisha e Sottil a sostegno dell’unica punta Camarda

Il primo tempo

Trascorro dieci minuti e il Lecce si vede costretto a fare a meno del suo uomo migliore, Berisha calcia un pallone e si accascia a terra per un problema ala coscia ed esce in barella, al suo posto entra Kaba.

Il primo tiro della gara è al 17mo a opera del Pisa con il colpo di testa di Moreo alto. Al 19mo Coulibaly manda alto. al 20mo Pierotti, imbeccato da Sottil spedisce tra le braccia del portiere da buona posizione. Al 28mo occasione per il Lecce, corner di Sottil, testa di Coulibaly, il portiere respinge sulla testa di Camarda che impatta debolmente permettendo il rinvio degli avversari. al 31mo nuova occasione per i padroni di casa, corner di Sottil, sponda di Carmarda per la testa di Tiago Gabriel che manda fuori a porta vuota. Al 44mo l’inzuccata di Tiago Gabriel termina a lato.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici con cui hanno concluso la prima frazione.

Al sesto Vural spara alto su punizione. Al settimo altra occasione per i salentini, Kaba riceve palla e solo davanti al portiere invece di tirare passa a Camarda, ma la sfera è troppo veloce e prende in controtempo la punta scuola Milan. Al 12mo Veiga dal limite manda alle stelle. al 14mo, il tiro a giro di Sottil sfila a lato. al 21mo Lecce ancora pericoloso, Punizione di Sottil, Coulibaly in spaccata manda alto. Al 25mo Stulic da ottima posizione di testa manda alto. Al 26mo tocca a Ramadani sparare alle stelle.

Giallorossi in vantaggio

Al 27mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Cross di Banda e perfetto inserimento in scivolata di Stulic che insacca alle spalle di Semper.

Al 42mo Vural di testa manda alto. Al terzo minuto di recupero Stulic si divora il gol del raddoppio.

Stulic, finalmente, si sblocca e i giallorossi tornano al successo. una gara quasi perfetta quella dei salentini, anche se, con un po’ di cattiveria in più, si sarebbe potuta chiudere prima. Di buono, oltre ai tre punti, c’è stato il fatto che Falcone, è uscito praticamente con i guantoni puliti dal terreno di gioco. Con questo successo i salentini si assicurano un Natale tranquillo, la prossima gara, infatti, la giocheranno, ancora in casa con il Como il 27 dicembre. La settimana prossima, infatti, non scenderanno in campo, perché la partita con l’Inter è stata rinviata a Gennaio per l’impegno dei nerazzurri in Supercoppa italiana.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 3 Ndaba (29 st Gallo), 4 Gaspar, 10 Berisha (11 pt Kaba), 17 Veiga, 20 Ramadani, 22 Camarda (21 st Stulic), 23 Sottil (29 st Morente) 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (21 st Banda). A disposizione: 32 Samooja, 95 Bleve, 5 Siebert, 6 Sala, 7 Morente, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 19 Banda, 21 Kouassi, 25 Gallo, 28 Gorter, 77 Kaba, 93 Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Pisa S.C. 1909: 1 Šemper, 4 Caracciolo © (36 st Buffon), 5 Canestrelli, 7 Léris, 9 Meister, 14 Akinsanmiro (14 st Angori), 15 Touré, 20 Aebischer, 21 Vural, 32 Moreo (14 st Tramoni), 33 Calabresi (1 st Albiol). A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 3 Angori, 6 Marin, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Lorenzo Giuggioli sez. di Grosseto IV Ufficiale: Federico Dionisi sez. di L’aquila

VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco AVAR: Luca Pairetto sez. di Nichelino

Marcatori: 26 st Sulic (L)

Note: prima dell’inizio si è osservato un minuto di silenzio per la morte dell’ex difensore del Lecce Carmelo Miceli. Ammoniti 33 pt Calabresi (P) 40 st Morente (L) 44 st Gaspar (L) spettatori 24.322 incasso 366.244,01angoli 12-1 per il Lecce recupero 3 pt 5 st.